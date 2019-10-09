發明頂級超跑機油主成份 蕭美琛當選美國國家工程院士

2019-10-09 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



美國國家工程學院（National Academy of Engineering，NAE）於美國時間10月6日舉行年會，正式歡迎2019年新科院士就任。國立台北科技大學校友、石油業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）前資深科技顧問蕭美琛獲選為該院美國籍院士，以表彰她發明新型合成潤滑油的卓越貢獻。

美國國家工程學院是美國工程界最高學術團體，為美國三大國家級學術院之一，與美國國家科學院、美國國家醫學院齊名。生於台北、今年69歲的蕭美琛，因發明領先業界抗磨耗性能的新合成潤滑油，用於美孚1號機油（Mobil 1 lubricant），與台積電創辦人張忠謀、美國超微AMD執行長蘇姿丰、中研院院長廖俊智等人並列為NAE院士。

蕭美琛於1970年從台北工專化學工程科畢業（現國立台北科技大學），並於1976年取得美國羅徹斯特大學物理有機化學博士學位；畢業後，她先於美國氰氨公司（American Cyanamid）短暫服務，隨即進入美孚化學（Mobil Chemical）擔任研究化學家發揮所長，從此長年浸濡石化產業。

隨著埃克森（Exxon）和美孚（Mobil）合併重組為全球最大民營石油商，蕭美琛於2002年升為埃克森美孚全球研究與工程中心資深科技顧問，這是該公司最高階的技術頭銜，她也是該公司第一位擁有此頭銜的女性。

蕭美琛主要的商業成就之一，是發明新型合成材料SuperSyn™，並以此材料用於製作馳名全球的美孚1號機油。這項機油採用新型合成材料的專利抗磨技術，讓機油在高低溫環境下都能有效保護引擎、降低油耗，進而減少汽油消費量及排廢物，對整體社會大有益處。美孚1號現為Porsche、Mercedes-AMG、Aston Martin、Nissan GT-R和McLaren等超級跑車的原廠指定機油。

由於在潤滑油領域的突破性貢獻，蕭美琛曾於2007年獲得美國化學學會工業化學獎（ACS Award in Industrial Chemistry）、2005年及2014年二度得到創新界譽為「奧斯卡獎」的愛迪生獎（The Thomas Alva Edison Award）等多項榮譽，迄今坐擁108項美國頒發的專利及200多項公布的外國專利。

以女性科學家之姿在保守的石化業闖出一片天，蕭美琛表示：「當我擅長某領域，別人仰賴我指引方向，我也不想讓自己失望，這種內在動力鞭策我不斷開發新想法。隨著年齡增長，我逐漸累積知識及技術，和同事也有更深入的合作，運用雪球效應，就能滾出更多好點子。」

「我相信每個人都能擁有創造力，」她透露自己維持長期創造力的秘訣：「首先，你要保持思想開放，判斷問題的根本原因。其次，你得在特定領域擁有堅實的基礎訓練。第三，你必須願意做頭腦演練及實際實驗，去試所有可能，再決定往前進的最佳道路。」

蕭美琛15歲考上台北工專時，母親告訴她：「妳看，我們腳上的鞋、洗手的肥皂、寫字的紙，一切沒有化學和化工是做不出來的，化學領域很有未來。」因此與化工結下不解之緣。