交通部公布全台39座列管橋梁 7座限制重量、8座封橋

2019-10-09 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



針對全台需要立即派修的橋梁，交通部今天上午由政務次長黃玉霖以及各地方政府進行會議。會後，黃玉霖公布目前的U4馬上需要派修的橋梁，全台共有126座，其中有87座已經修復完畢，解除列管，另外還有39座仍在列管中，當中有22座派修中、2座監測中、7座進行限制重量、8座封橋。

黃玉霖表示，今天早上交通部邀請中央相關部會以及地方政府研商橋梁處理工作，了解各地方政府橋梁的辦理情形。

針對大家關注的U4，也就是要立即派修的部分，黃玉霖說，現在U4共有126座，有87座已經派修完成，正在處理的有39座列管橋梁都是地方政府主管的，在這39座當中，有22座派修中，其中有7座位於雲林縣最多、6座位於南投縣次之、3座位於苗栗縣、花蓮縣以及桃園縣各有2座，台東縣、新竹縣也都各有一座，預計年底前可以派修完成，屆時就可以解除列管。

另有無法派修的橋梁部分，基隆市2座監測中，分別是基隆的忠二橋、忠三橋，黃玉霖表示，這兩座橋目前沒有立即危險，已經提出明年的重建計畫，花蓮縣政府5座採取限制重量，分別是八六六橋、蚊仔洞橋、觀音一號橋、慶城一號橋、更生橋，南投縣、雲林縣也各有一座採取限重，另有雲林縣8座封橋，分別是台西N11、台西N13、口湖N24、下崙三號橋、四湖N9、德鴻橋、口湖N15、林厝大排水。

另外還有17座地方政府不派修，會提出改建計畫。黃玉霖表示，到底是要重建或者其他處置，會尊重地方政府做法，中央會提供必要協助，以都市計畫區的橋梁來說，可以循生活圈的橋梁機制，向營建署提出經費申請，如果是道路橋梁，則可以向公路總局提出申請，另外，今天會中，包括經濟部、原民會、農委會也允諾可以提供相關協助進行重建。