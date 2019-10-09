反對「禁墮胎公投」 婦團：女人的子宮女人決定

2019-10-09 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



合一行動聯盟召集人彭迦智日前領銜提出公投提案「人工流產應於妊娠8周內施行」，引發爭議，婦女新知基金會今發聲明堅決反對此提案，新知批評，此公投提案以保護胎兒生命權為名，侵害女性健康與生育自主權，將無意繼續懷孕的女性汙名化為不尊重生命的冷血殺手，徒增社會對立。

有公民團體提出修法公投，要將《優生保健法》「人工流產應於妊娠24周內施行」改為「應於八周內」，引發爭議，婦女新知基金會今發聲明表達堅決反對。此為示意圖。本報資料照片 分享 facebook

彭迦智領銜日前提出的全國性公投提案，主文內容為「你是否同意『優生保健法施行細則第15條第1項本文：人工流產應於妊娠24周內施行。』修正為「人工流產應於妊娠8周內施行。」引發社會各界議論，衛福部長陳時中在立院備詢時曾表示，將邀集醫師、婦女團體討論，因限縮墮胎周數有很多問題，「又不是公投的人要生」，會再多溝通。

婦女新知基金會今發聲明表達堅決反對，婦女新知指出，此一公投提案以保護胎兒生命權為名，罔顧女性處境，侵害女性健康與生育自主權，更將無意繼續懷孕的女性汙名化為不尊重生命的冷血殺手，只是徒增社會對立。

針對此公提案，婦女新知也提出三點訴求，包括中選會就此公投提案舉辦聽證會時，除邀請醫療專業之外，也應廣邀長年專注性別平權與生育改革的民間團體參與；政府相關單位應出席聽證會及電視轉播的意見發表會，清楚地說明政府就人工流產議題的政策立場；政府相關單位應公開向社會釐清，限縮人工流產期限無助於解決少子化，並提供友善生養的托育政策與勞動環境，普遍實施性平教育。