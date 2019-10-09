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排除惡性腫瘤 國人平均壽命提高近4歲

2019-10-09 13:27中央社 台北9日電

惡性腫瘤影響國人健康甚鉅，內政部今天公布「107年特定死因除外簡易生命表」，如果排除連續37年居國人死因之首的惡性腫瘤，107年國人平均壽命將增加3.94歲至84.63歲。

若排除連續37年居國人死因之首的惡性腫瘤，107年國人平均壽命將增加3.94歲至...
若排除連續37年居國人死因之首的惡性腫瘤，107年國人平均壽命將增加3.94歲至84.63歲。本報資料照片
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十大死因中，如果排除連續11年位居第2位的心臟疾病，平均壽命可增1.69歲；排名第3位的肺炎死亡人數及比例已經連續5年增加，如果將此類死因排除，國人平均壽命將增1.02歲。

內政部上午發布新聞稿表示，為了解各類死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部107年國人前十大死因死亡人數，編算各類死因除外的國人平均壽命，與一般國人平均壽命比較差距，兩者間差距愈大代表該類死因減損壽命越嚴重，影響越明顯。

內政部說，其中影響程度最大的惡性腫瘤，死亡人數連續10年攀升，且近年來占全體死亡人數的比例都在2成7以上。政府近年來加強惡性腫瘤預防宣導及醫療工作，發現排除特定死因為惡性腫瘤的平均壽命，與一般平均壽命差距，已由102年的4.19歲減至107年的3.94歲，呈現趨緩現象。

肺炎為107年十大死因的第3位，近年死亡人數及所占比例已持續5年增加。內政部指出，排除特定死因為肺炎的平均壽命，與一般平均壽命比較差距，經統計由100年的0.79歲增至107年的1.02歲，顯示肺炎防治及宣導工作仍需重視。

男、女性在主要死因上的差異，內政部表示，男性因惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化的死因所減損的平均壽命差額高於女性；女性則因糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變所減損的平均壽命差額高於男性。

內政部說，這顯示男、女性在主要死因上的差異，可能與從事職業、生理條件、飲食習慣或生活壓力等因素有關，導致各類死因對兩性平均壽命的影響程度有所不同。

腫瘤內政部肺炎
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