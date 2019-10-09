9月至今違規攜帶肉製品達51件 下次高峰期預計在大選和過年

2019-10-09 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第13次會議」，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲在會後記者會表示，9月至今，違規攜帶肉製品被裁罰20萬元的件數仍有51件，因剛好遇上中秋節前後，預估下次高峰期會在大選前和過年前後，應變中心會加強宣導，避免國人不小心攜帶肉製品而被裁罰。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第13次會議」，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲在會後記者會表示，９月至今，違規攜帶肉製品被裁罰20萬元的件數仍有51件，因剛好遇上中秋節前後，預估下次高峰期會在大選前和過年前後，應變中心會加強宣導，避免國人不小心攜帶肉製品而被裁罰。記者馮靖惠／攝影 分享 facebook

中央災害應變中心表示，自東亞爆發非洲豬瘟以來，全台養豬場完成廚餘檢核及轉型飼料，但農委會近來加強查緝，要有疑似有61場轉用飼料或出清的養豬場續用廚餘，環保單位將於一周內查處完畢。地方回報廚餘養豬場數1985場，已取得廚餘再利用檢核753場，轉用飼料1076場，出清未養豬156場，未取得檢核也未轉用飼料0場。

中央災害應變中心表示，截至10月8日為止，亞洲地區包括蒙古、中國大陸、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、菲律賓、北韓、韓國、東帝汶等，東亞地區共十個國家向世界動物組織通報非洲豬瘟疫情。

陳吉仲說，緬甸案例升至四件，菲律賓增至七件，韓國也修正至14件，蔓延速度很快，已經撲殺將近1萬5000多頭豬，家豬和野豬都有。韓國的疫情，某種程度可以當成台灣未來在疫情防禦上的因應措施參考。韓國的做法是，針對裝有GPS的車輛，針對三公里移動管制，立刻啟動移場追車或移車追場，如果台灣「萬一」發生案例後，可藉此減少豬瘟對我國的影響。

陳吉仲表示，國內活豬及屠體分裝車輛，裝設GPS追蹤系統，目前統計有3128輛，已經裝設的有2984輛，77輛車輛勘誤重複，剩下的67輛除加強輔導加裝和查處，也呼籲車主主動安裝，如果沒有裝設被查到，一定嚴懲。

中央災害應變中心表示，9月至今，違規攜帶肉製品被裁罰20萬元的件數仍有51件，以9月為例，肉製品被驗出非洲豬瘟病毒陽性比例，來自越南四件占17.39%，來自中國大陸17件占11.18%，檢出比例仍高。另外，被海關查獲未經檢疫豬肉及含有豬肉製品，9月共緝獲277件252公斤，也都已經被銷毀。未來會針對特殊節慶期間，強化邊境查緝。

應變中心表示，目前有非洲豬瘟疫情的亞洲國家，都無法有效地把非洲豬瘟控制住，「只要病毒一進去，就會全國擴散。」其中，韓國的疫情已經快速增加到14場，採取感染場周圍三公里全面撲殺，也可作為台灣未來防疫參考。