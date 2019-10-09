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臺大管理碩士學分班熱烈招生中 10/31前報名享最佳優惠

2019-10-09 12:27文／ 台灣大學進修推廣學院

懷念學生時期，進修「臺大管理碩士學分班」找回那段單純的快樂時光

偶爾，你可能會想起學生時期的快樂點滴，想著想著，好像還真有那麼一些懷念---同學間一起念書、一起討論、一起玩鬧、一起參加活動、一起共同完成報告或比賽，懷念…那一段專注且單純的做一件事情的快樂時光。

曾幾何時，離開校園踏入社會，在經歷了多年的職場生活之後，特別是在身心疲憊時，偶爾可能會有「好想回到學生的時代」的念頭，卻感嘆讀書時的美好時光再也回不去了，一切只能懷念---- 。雖然我們沒有哆啦A夢的時光機可以回到過去，但是我們仍然有機會可以回復學生的身分，那就是---回到校園繼續進修。

如果你有機會參與臺大進修推廣學院管理碩士學分班的新生始業式活動，你的心情一定會隨之雀躍，因為重回校園當學生將是多麼地真實與令人懷念，特別是當一名臺大的學生！！！在始業式的活動中，你除了可以立刻感受到學習管理專業的震撼，以及覺知什麼是管理個案討論。在正式開課後，除了學習各門專業管理課程外，臺大進修推廣學院還會邀請政經研知名人士蒞臨進行專題演講，以及用心規劃企業參訪活動，讓同學們在透過與業界接觸的過程中，深入思考課堂中學習的內容，還得與來自各個不同專業領域的同學們互相交流。此外，參加由各班級自發辦理的班聚，或是學長姐舉辦的跨班期別的友情聚會，實實在在的都是學生時期的記憶。當然，在學生時代每年參加的「運動會」，在這邊也少不了；不同的是，過去追逐的是競賽名次，現在則是著重在每一次的練習進步的過程，提醒自己千萬不能因歲月而鬆懈對自身的要求，培養運動習慣、維持健康的身體，迎接職場生活更多的挑戰。

在臺大進修推廣學院修讀管理碩士學分班，不論是同班同學或是前後期的學長姊、學弟妹，都將帶給你全新的眼界；在交流中，你將看見各行各業的菁英，也因為這些志同道合、在學習過程中建立起革命情感的朋友，更無形中擴展了你的人脈。

臺大進修推廣學院管理碩士學分班，以最專業的授課內容，讓你回到學生時期的初心與單純，並且再次擁有朝同一目標前進的夥伴群，你還在等什麼？現在，就加入臺大進修推廣學院管理碩士學分班的行列吧！最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，10月31日前報名可享最佳優惠(免報名費、免預修課程費)，請有心學習者務請把握最佳優惠期限前完成報名。想進一步了解本課程，亦可報名參加10月27日的課程說明會，或上【臺大推廣教育網】及電洽(02)2362-0502查詢。

管理碩士學分班

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