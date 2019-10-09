台南仁德區首現本土登革熱 與成大群聚病毒型不同

2019-10-09 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



衛福部疾病管制署今公布，台南市新增1例本土登革熱病例，為仁德區仁愛里20多歲男性，感染登革病毒第二型，與目前成大校園群聚的登革熱第三型疫情型別不同，將進一步進行病毒定序以釐清感染源。

疾管署防疫人員前往台南市仁德區本土登革熱個案之東區工作地周邊查核病媒孳生源。圖／疾管署提供 分享 facebook

個案近期未出國，10月6日出現發燒、噁心、頭痛、身體痠痛等症狀，7日就醫時經登革熱NS1快篩陽性由醫院通報送驗，於昨日晚間確診感染登革病毒第二型；個案目前住院防蚊隔離中，接觸者無疑似症狀。

個案平時活動地包括仁德區仁愛里住家、東區東明里工作地及至南區健身房運動，由於個案感染型別與目前台南市監測中的第三型本土疫情型別不同，將進一步進行病毒定序以釐清感染源。至於成大校園群聚登革熱第三型則無新增個案，仍累計6名群聚相關個案。

衛生單位於接獲通報後，已安排防疫人員前往個案住家及工作地等活動地周邊持續進行孳生源清除及化學防治工作。今年截至目前國內累計94例本土登革熱病例，以高雄市57例居冠，台南市31例次之，另新北市、台北市及桃園市分別為3例、2例、1例。

另有413例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。本周適逢雙十連續假期，疾管署提醒，連假期間安排國內外旅遊的民眾，於戶外活動時應做好防蚊措施，並居住在有紗門、紗窗的房舍，避免遭蚊蟲叮咬。

另籲民眾仍應定期落實社區環境「巡、倒、清、刷」，澈底清除孳生源。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。