孕婦產後生化湯喝越多越好？醫闢謠坐月子禁忌

2019-10-09 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



新北市一名30歲邱姓孕婦即將生產，日前到台北慈濟醫院看診，表示之前第一胎坐月子時喝生化湯及麻油湯品，體質變得比以前燥熱，易便秘、口乾舌燥，希望第二胎能正確用中藥、藥膳做調理。台北慈濟醫院中醫部醫師許雅婷解釋，生化湯並非喝越多越好，需依生產方式而定，且產後6至8周是讓子宮恢復的時間，需要多休息。

許雅婷說，產後喝生化湯的功能是調節子宮收縮，幫助惡露排乾淨，也可以幫助子宮復舊，減少腹痛，通常自然產建議喝5天，剖腹產因為手術中會將血塊清乾淨，則建議喝1至3天即可，生化湯喝越多越乾淨是錯誤觀念，服用生化湯與否及其組成加減，建議經醫生依照各別體質予以調整。

至於坐月子的禁忌，許雅婷表示，民間常見禁忌如不可以喝水、不可以洗澡、洗頭，容易導致產後出現脫水、低燒、泌尿道感染，是因為古代乾淨水源、煮沸殺菌的水取得不易，但現代衛生環境進步，只要注意洗完澡馬上擦乾身體、吹乾頭髮，不要吹到冷風，避免著涼即可。

許雅婷說，產後飲食以六大類食物均衡為原則，食物要煮熟，避免生冷食物、過鹹食物、燒烤炸辣及甜食，另外水分的攝取和蛋白質的吸收可以幫助乳汁分泌，因此足夠的攝取量相當重要。