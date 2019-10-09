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孕婦產後生化湯喝越多越好？醫闢謠坐月子禁忌

2019-10-09 11:48聯合報 記者張曼蘋／新北報導

新北市一名30歲邱姓孕婦即將生產，日前到台北慈濟醫院看診，表示之前第一胎坐月子時喝生化湯及麻油湯品，體質變得比以前燥熱，易便秘、口乾舌燥，希望第二胎能正確用中藥、藥膳做調理。台北慈濟醫院中醫部醫師許雅婷解釋，生化湯並非喝越多越好，需依生產方式而定，且產後6至8周是讓子宮恢復的時間，需要多休息。

許雅婷說，產後喝生化湯的功能是調節子宮收縮，幫助惡露排乾淨，也可以幫助子宮復舊，減少腹痛，通常自然產建議喝5天，剖腹產因為手術中會將血塊清乾淨，則建議喝1至3天即可，生化湯喝越多越乾淨是錯誤觀念，服用生化湯與否及其組成加減，建議經醫生依照各別體質予以調整。

至於坐月子的禁忌，許雅婷表示，民間常見禁忌如不可以喝水、不可以洗澡、洗頭，容易導致產後出現脫水、低燒、泌尿道感染，是因為古代乾淨水源、煮沸殺菌的水取得不易，但現代衛生環境進步，只要注意洗完澡馬上擦乾身體、吹乾頭髮，不要吹到冷風，避免著涼即可。

許雅婷說，產後飲食以六大類食物均衡為原則，食物要煮熟，避免生冷食物、過鹹食物、燒烤炸辣及甜食，另外水分的攝取和蛋白質的吸收可以幫助乳汁分泌，因此足夠的攝取量相當重要。

許雅婷提醒，產後讓子宮恢復到原本狀態需要6至8周的時間，這段時間需要多休息，減少爬樓梯，避免彎腰搬重物，注意保暖，定時排便，保持心情平穩愉悅，透過坐月子期間的生活作息調整，配合中醫藥膳，可以調理體質並預防日後腰痠背痛的發生。

台北慈濟醫院中醫部醫師許雅婷解釋坐月子該注意的事項。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院中醫部醫師許雅婷解釋坐月子該注意的事項。圖／台北慈濟醫院提供
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子宮坐月子
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