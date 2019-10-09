身體灼熱、陰道乾澀 泌尿道症候群成熟齡女困擾
現代社會職業婦女多，工作、家庭兼顧兩頭燒外，熟齡女性更會面對更年期到來，出現盜汗、情緒不穩定等情形外，有的後續更會出現更年期「生殖泌尿道症候群」，造成身體灼熱、急尿、陰道乾澀、性交不適等問題。
萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪表示，女性約在48至52歲間邁入更年期，而部分女性更年期後3、5年，因停經或雌激素缺乏，會出現生殖泌尿道症候群，即因生殖泌尿道膠原蛋白減少，致上皮細胞變薄，使陰道缺乏彈性，出現漏尿、解尿困難、反覆膀胱尿道感染、出現異味、乾癢、灼熱和性行為疼痛等不適外，也可能導致骨鬆、三高等共病。
張宇琪說，臨床上除透過症狀及理學檢查外，也需排除如發炎、過敏等疾病，如她近期曾收治一名近60歲女患者，出現解尿困難、與先生魚水之歡時疼痛感強烈，不若以往歡愉，而後陰道出現異味而就醫，確認為生殖泌尿道症候群。
張宇琪表示，更年期後女性約有2成會出現上述症狀，通常只要給予低劑量荷爾蒙藥物補充，半數以上能緩解焦慮、熱潮紅、性生活障礙等症狀；若情況較為嚴重者，也可以陰道雷射方式，促進生殖泌尿道的膠原蛋白和陰道黏膜再生，一年僅需打2、3次，即可改善女性陰道乾燥、痛癢、和膀胱功能障礙。她並呼籲婦女別因泌尿道問題害羞、難啟齒而不就醫，使生活品質受影響。
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