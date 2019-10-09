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台裔美學者研究首度證實 電子菸會致癌

2019-10-09 13:30中央社 台北9日電

台裔美國學者湯猛雄最新研究發現，電子煙霧會引起小鼠罹患肺癌，且有膀胱尿路上皮細胞增生，增癌變風險。台灣專家指出，此研究首度證實電子菸會致癌，拆穿電子菸「減害」謊言。

不少使用電子菸者抱持電子菸比傳統紙菸安全、較無害於健康，甚至將電子菸視為戒菸工具。但近年來，國際愈來愈多研究證據顯示，電子菸對健康危害不容小覷。

紐約大學環境醫學系教授湯猛雄（Moon-Shong-Tang）研究香菸超過20年，有感美國青少年將抽電子菸視為流行，且電子菸儼然成為「融入群體」的工具，為了讓更多人了解電子菸危害，他致力相關研究，破解電子菸對人體造成的危害。

湯猛雄的最新研究結果近日在美國國家科學院院刊（PNAS）發表，研究團隊將40隻實驗老鼠暴露在含尼古丁的電子煙霧54週，劑量相當於成人吸食3至6年電子菸。結果發現，其中9隻（22.5%）老鼠罹患肺癌，23隻（57.5%）老鼠出現膀胱尿路上皮細胞增生的癌前病變。

研究證實，尼古丁電子菸煙霧會損壞動物肺部及膀胱的基因，抑制細胞修復功能，加速癌化。

湯猛雄過去的研究也指出，電子菸的煙霧對小鼠健康產生危害，不僅損害DNA，也減少肺、心臟、膀胱的細胞修復能力，細胞有變異成癌細胞的傾向。

台灣醫界菸害防制聯盟理事長顏啟華今天表示，目前研究無法支持電子菸的戒菸效果，卻已證實電子菸會引發心臟病、哮喘、過敏、癲癇、肺部發炎等疾病，且同樣存有二手及三手菸的健康危害，而電子菸致癌則是首度被證實。湯猛雄的研究拆穿電子菸「減害」謊言，為電子菸「加害」提供有力證據。

台北榮民總醫院家庭醫學部主治醫師賴志冠則指出，根據南加州大學發表的研究報告，電子菸吸食者的口腔組織中出現與吸菸者相同的分子變化，有可能進一步產生癌化。

賴志冠說，目前可能至少還需10年才能論定電子菸危害健康的嚴重程度，但湯猛雄的動物實驗預測，電子菸對人體的傷害將非常大，長期使用恐引起很多癌症

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，電子菸、加熱菸等新興菸品是菸草公司推出的「新武器」，藉「減害」之名，從青少年下手。有鑑於美國最近爆發電子菸嚴重傷亡事件，英國、加拿大、澳洲都有相關健康危害通報，台灣政府不該鴕鳥心態，應立即修法全面禁止。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸修復戒菸癌症
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