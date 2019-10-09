旅遊也能做環保 Airbnb精選全球四大環境友善房源

2019-10-09 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



近期的亞馬遜雨林大火以及聯合國氣候峰會，讓本就備受矚目的永續環保議題再次受到各界空前的關注，隨著各國政府的環保政策與教育推廣，愈來愈多民眾願意由自身做起，為環境盡一份力的理念，不僅落實於日常生活中，也將此想法反映在旅遊行為上。Airbnb觀察到，近年來「永續旅遊」逐漸受到旅客喜愛，Airbnb房東與房客們也都開始發揮自身的影響力共同響應地球永續發展。

根據Airbnb內部資料統計，Airbnb「環境友善房源」住宿量過去一年成長約1.4倍，目前平台上已累積超過31.9萬個相關房源。其中，房屋空間藉由回收建材或再生建材所佈置而成的房源更在過去四年內達到1.75倍的成長。被房東回收再利用的素材除了玻璃瓶、廢棄輪胎外，平常生活中的丹寧布料同樣被賦予了新生命。Airbnb從眾多永續住宿中，精選了四個位於印尼、葡萄牙、加拿大及巴西的美輪美奐綠色房源，邀請台灣旅客們一同登上這股「綠色旅遊新潮流」，在旅遊追求好玩漂亮外，還能兼顧環保。

東南亞的艷陽假日時光讓許多旅客趨之若鶩，Airbnb推薦位於印尼由當地知名建築師Budi Pradono所設計的依山傍海奢華天然別墅，希望台灣旅客放下平日的繁忙，讓大自然將你重新充飽電力。落於蓊鬱樹林之中的別墅，除了以天然竹子構成天花板讓旅客在炎熱的印尼擁有涼爽的空間，房源皆是運用回收木材外，屋頂更是使用從海上回收的鋼材設計而成。別墅不只位置絕佳能夠一覽周遭風光明媚，入住的旅客們只要花費短短的十分鐘就能蒞臨這區遠近馳名的白沙海灘。這麼吸引人的美麗別墅，台灣旅客怎麼能不來一試呢！

熱情的南歐往往是台灣旅客出國首選之一，其中，葡萄牙更是成為受歡迎目的地的常客。Airbnb精選位於這個熱力四射國度的綠色房源，分享台灣旅客充滿手製圓潤感的夢幻童話庭園。房源隨處可見屋主的永續巧思，以紅酒瓶軟木塞舖設衛浴間地板、老舊丹寧布重新製成起居室沙發，更將不堪使用的衝浪板轉變為櫥櫃。抵達這個房源的旅客，能在屋主滿溢的用心與創新中，度過一個溫度適宜的寧靜假日，於美麗的陽台庭園，肆意欣賞四周的大自然綠意！

出現於許多雜誌的綠色房源，一磚一瓦都由大自然的資源所建構而成，屋主更將當地的漂流木作為地板的材料。暖黃的色調與木質的環境都包含著屋主溫柔的心意！有機會到加拿大造訪的旅客，不妨安排行程來此一遊，為你的假期安排一個恬適的時光，享受鄉村的樸實愜意。