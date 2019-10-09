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國道明下午上路可避開塞車 樂園入園免費也要防塞車潮

2019-10-09 11:06聯合報 記者董俞佳／台北報導

明天就是國慶4天連假，高速公路局表示，預計今天下午4時之後，車流量會增加，明天要出遊的話，利用下午時間，比較可以避開車潮。此外，雙十連假有旅遊補助，交通部觀光局表示，已請主題樂園、各地風景區入園人數或者車輛人數達到八成的時候，就要通報，將透過公路總局、地方政府的顯示資訊系統發出資訊。

高公局科長蔡明哲表示，今天下午4時之後預計車流量就會增加，晚間8時車潮會減少，明天連假首日，國道總延車公里為112百萬車公里，約是平常的2.5倍；建議符合高乘載的車輛可以上午出發，但不符合高乘載的車輛，則要利用下午出發，才可以避開車潮。

國五方面，明天南下則是整天都會塞，預計塞到下午4時左右，往國五的用路人不要利用明天，或明天下午4時之後再出發，比較不會塞在路上。

另外，觀光局推動擴大秋冬國旅補助，12歲以下兒童可以免費進入主題樂園，全台25家樂園有23家加入，國旅組表示，全台25家樂園有23家加入12歲以下兒童入園免費活動，國旅組統計，自從9月份推動以來，遊樂園入園人數比去年同期成長25%。

為減緩遊樂園塞車潮，觀光局表示，已請主題樂園、國家風景區於入園人數或者車輛人數達到八成的時候，就要通報，將透過公路總局、地方政府的顯示資訊系統發出資訊。另外如果達到90%，業者就要掛出立牌，如果達到100%，則將於公路資訊系統、App中顯示，「入園人數已滿，請分流到其他樂園」。

根據觀光局國旅組向公路總局等單位了解的資料，知名的主題樂園像是六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山、義大世界等都是過往連假比較容易塞車的樂園。

全台主題樂園，連假也容易塞車。圖／觀光局提供
全台主題樂園，連假也容易塞車。圖／觀光局提供
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