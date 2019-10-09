親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

接送孩子影響交通？這款APP讓父母接孩子比得來速快

2019-10-09 10:56聯合報 記者張雅婷／新竹報導

現代父母因為愛子心切，下課時間總是希望能親自接送孩子，但每每一窩蜂的在短時間內聚集校門口總會造成地方上交通阻塞，甚至有亂停車的現象，一位新手爸爸自去年得知妻子懷孕後，為了讓自己未來免於遇到這種接送困擾，與團隊開發APP「Pick me up」，家長只要出發按個鍵，學校老師就能接收到家長出發通知，也能透過定位知道家長多久抵達等，讓原本耗時的接送，減至短短15秒就可完成。

欣聯電子產品經理張耀發現許多幼兒園因家長接送孩子時，都有影響交通的現象，張耀說，現在他的孩子5個月大，幾年後也要到幼兒園上學，但他觀察後發現，新竹地區很多幼兒園，每到放學時間就人車湧至幼兒園門口，不少家長甚至為求方便，違規停車、臨時停車是常態，還造成附近交通阻塞。

儘管有不少家長會先致電到幼兒園告知老師，但電話可能佔線、或忘了打，而家長抵達時間也可能因為交通或其他其框情形，導致接送時間延誤或者提前，也造成老師無法即時把孩子送到家長手中，因此他與團隊設計學童接送助手APP「Pick me up」，結合即時路況，能讓老師知道家長到達幼兒園的時間，並能在8分鐘與、3分鐘前及家長離校距離約80公尺時有鬧鈴提醒，讓老師能抓準時間，直接把孩子交由家長帶回。

張耀說，使用者中有一位來自媽媽工作地在湖口，每天都騎機車至竹市幼兒園接送孩子，平時她都得預先打電話通知班級老師即將出發，但偶有遇到老師電話打不通的時候，還得在路途上與老師聯繫，後來使用APP後，不但只要按下「開始接送」鍵，遇到下雨天時也不必再冒險邊騎車邊接電話，同時能讓老師得知預計抵達時間。

除此之外，許多學生都不只有家中一個人來接送，張耀表示，他們也設計了讓老師方便辨識的功能，讓老師可以得知當天是學生的哪位親人來接送外，APP上還可以設定學生的全家人的接送訊息，比如可輸入父親的汽車車號、顏色、車型，母親的機車車號、顏色，阿公的機車車號等，App也會同步通知其他家人，避免有重複接送情形，也能透過推播，以免有糊塗家長忘了接送孩子。

張耀透露，目前APP「Pick me up」使用者包含私立幼兒園、托嬰中心等，約有800多人下載使用，並提供首月免費試用服務，未來還能繼續建置數位系統，提供給學童、家長以及校方三方更良性與即時的溝通管道。

欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me u...
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me up」。記者張雅婷／攝影
分享
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me u...
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me up」。記者張雅婷／攝影
分享
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me u...
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me up」。記者張雅婷／攝影
分享
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me u...
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me up」。記者張雅婷／攝影
分享
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me u...
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me up」。記者張雅婷／攝影
分享
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me u...
欣聯電子產品經理張耀與團隊開發便利家長及老師使用的接送APP「Pick me up」。記者張雅婷／攝影
分享

幼兒園新竹
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

國慶訂票太滿！高鐵今明各加開一班全自由座南下列車

2019-10-09 09:33

秋行軍蟲害擴大？台東捕獲雄性成蟲

2019-10-09 10:28

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

別撲空！大葉高島屋10月9日停業一天 因停電全館檢修

2019-10-09 09:18

國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22

北宜旅行更方便 大都會、首都客運國慶推優惠

2019-10-09 10:50

國慶連假晴朗好天氣 遊日注意強颱動向

2019-10-09 11:29

國道明下午上路可避開塞車 樂園入園免費也要防塞車潮

2019-10-09 11:06

顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53

公車配合國慶活動改道 雙層觀光巴士部分停駛

2019-10-09 10:46

桃機地勤頻出包三天就兩撞！ 林佳龍說提早展開督導機制

2019-10-09 10:34

強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54

寒露降溫皮膚乾癢 中醫師建議多吃維生素C、膠質

2019-10-09 07:12

遠東行動綠方舟 把塑料變花器

2019-10-09 00:01

健康你我他／陪長輩動一動 最佳重陽禮

2019-10-08 23:55

疑姊姊傳染 4歲童腸病毒重症

2019-10-08 23:53

冬季流感1月流行 高峰恐延後

2019-10-08 23:50

雲嘉南腸病毒升溫 逾4百班停課

2019-10-08 23:49

國慶連假疏運 國道5號高乘載 台鐵加開列車

2019-10-08 23:46

抗H7N9禽流感 長庚找到5抗體

2019-10-08 23:46

中部腸病毒疫情續發燒 帶領幼童勤洗手

2019-10-08 23:41

和信治癌30年經驗…改變生活型態 四成罹癌可避免

2019-10-08 23:39

19年身價飆9倍 曹興誠乾隆包袱瓶拍出8億天價

2019-10-08 23:00

秋冬補助潮水退 觀光業5建言10年目標4000萬人次

2019-10-08 22:51

大樂透頭獎連21摃 下期頭獎上看6.8億元

2019-10-08 22:02

今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？

2019-10-08 21:11

蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜

2019-10-08 21:08

四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07

西螺休息站埋「隱藏版便當」？一塊紅布條釣內行人曝：便宜又好吃

2019-10-08 20:00

「家有罕病兒為何還要生？」31歲媽育四子撕刻板標籤

2019-10-08 19:18

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

電子菸問題延燒 美大賣場決禁售

2019-10-08 19:08

挑戰不老超級任務 這群爺奶「攻蛋」演出百老匯

2019-10-08 18:45

漫遊西拉雅 知名作家褚士瑩會中新書發表

2019-10-08 18:42

4成乳癌早期就發現 高醫60名癌友現身鼓勵癌篩

2019-10-08 18:22

為公益合體 江宏傑、福原愛呼籲「用愛守護陽光孩子」

2019-10-08 17:55

北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24
看更多

熱門文章

四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

2019-10-08 13:50

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24

今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？

2019-10-08 21:11

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜

2019-10-08 21:08

成年人才懂「有些關係，沒必要維持」 朋友千萬要慎選

2019-10-08 22:57

國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22

不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04

19年身價飆9倍 曹興誠乾隆包袱瓶拍出8億天價

2019-10-08 23:00

全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」

2019-10-08 15:16

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃

2019-10-08 16:10

大樂透頭獎連21摃 下期頭獎上看6.8億元

2019-10-08 22:02

原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

2019-10-08 13:05

每日星座運勢／雙子先包裝行銷自己　再來推銷產品

2019-10-09 00:00

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54

侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

寒露降溫皮膚乾癢 中醫師建議多吃維生素C、膠質

2019-10-09 07:12

大都會客運暨台北客運9028新店-蘇澳路線 推國慶優惠

2019-10-08 14:43

不被金鐘酸民影響 周興哲帥穿西裝被粉絲包圍

2019-10-08 17:21

蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」

2019-10-08 13:03

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

復古厚底小白鞋繼續夯！秋冬新款就買這幾雙

2019-10-08 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top