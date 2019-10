接送孩子影響交通?這款APP讓父母接孩子比得來速快

2019-10-09 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 /新竹報導



現代父母因為愛子心切,下課時間總是希望能親自接送孩子,但每每一窩蜂的在短時間內聚集校門口總會造成地方上交通阻塞,甚至有亂停車的現象,一位新手爸爸自去年得知妻子懷孕後,為了讓自己未來免於遇到這種接送困擾,與團隊開發APP「Pick me up」,家長只要出發按個鍵,學校老師就能接收到家長出發通知,也能透過定位知道家長多久抵達等,讓原本耗時的接送,減至短短15秒就可完成。

欣聯電子產品經理張耀發現許多幼兒園因家長接送孩子時,都有影響交通的現象,張耀說,現在他的孩子5個月大,幾年後也要到幼兒園上學,但他觀察後發現,新竹地區很多幼兒園,每到放學時間就人車湧至幼兒園門口,不少家長甚至為求方便,違規停車、臨時停車是常態,還造成附近交通阻塞。

儘管有不少家長會先致電到幼兒園告知老師,但電話可能佔線、或忘了打,而家長抵達時間也可能因為交通或其他其框情形,導致接送時間延誤或者提前,也造成老師無法即時把孩子送到家長手中,因此他與團隊設計學童接送助手APP「Pick me up」,結合即時路況,能讓老師知道家長到達幼兒園的時間,並能在8分鐘與、3分鐘前及家長離校距離約80公尺時有鬧鈴提醒,讓老師能抓準時間,直接把孩子交由家長帶回。

張耀說,使用者中有一位來自媽媽工作地在湖口,每天都騎機車至竹市幼兒園接送孩子,平時她都得預先打電話通知班級老師即將出發,但偶有遇到老師電話打不通的時候,還得在路途上與老師聯繫,後來使用APP後,不但只要按下「開始接送」鍵,遇到下雨天時也不必再冒險邊騎車邊接電話,同時能讓老師得知預計抵達時間。

除此之外,許多學生都不只有家中一個人來接送,張耀表示,他們也設計了讓老師方便辨識的功能,讓老師可以得知當天是學生的哪位親人來接送外,APP上還可以設定學生的全家人的接送訊息,比如可輸入父親的汽車車號、顏色、車型,母親的機車車號、顏色,阿公的機車車號等,App也會同步通知其他家人,避免有重複接送情形,也能透過推播,以免有糊塗家長忘了接送孩子。