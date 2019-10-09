顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北報導



家中長輩面臨晚年時，也是需關心族群。75歲的楊奶奶半年前丈夫去世後，跟兒子一家三口住在同棟不同樓層的社區大樓，平日幫忙照顧一歲大的孫子，也天天煮好晚餐，等兒子媳婦下班一起吃飯。初期雖一同用餐幾次，後來卻常常接了孫子就走，假日也是自己出遊，讓楊奶奶經常獨自一人在家；而偶爾與友人聚聚時，又發現選舉政治立場相左，話不投機。

一個月前，楊奶奶開始出現心悸、喘不過氣的症狀，至心臟科就診卻找不出原因，後來更出現失眠、食慾不振，不時對人抱怨「自己只是被利用」、「都沒人要理我」的負面話語，脾氣更變得暴躁；兒子趕緊帶她到精神科診所求助，經確診罹患「銀髮族孤獨症候群」，經藥物與行為治療後改善，目前定期回診觀察。

收治楊奶奶的三總精神部兼任主治醫師楊聰財表示，台灣已邁入高齡社會，每七人當中就有一人超過65歲，其中約三成者為獨居或老夫妻同住的銀髮族；而因現代社會家庭結構改變，不少銀髮族必須面臨子女離家的孤獨感，若加上伴侶去世、疾病纏身等影響，沒有家人陪伴關懷或對外的社交生活，65歲以上的銀髮族就容易引發孤獨症候群。

楊聰財說，銀髮族孤獨症候群會出現的症狀包含無形與有形，如自我憂鬱、焦慮、睡眠障礙，也可能出現自傷、傷人行為；據臨床研究顯示，長期處於負面情緒下，大腦也會分泌過多壓力賀爾蒙「可體松」，抑制免疫系統作用，提高罹患心血管疾病或失智症的機率。