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顧孫遭冷落、談政治立場相左 阿嬤罹患孤獨症候群

2019-10-09 10:53聯合報 記者簡浩正／台北報導

家中長輩面臨晚年時，也是需關心族群。75歲的楊奶奶半年前丈夫去世後，跟兒子一家三口住在同棟不同樓層的社區大樓，平日幫忙照顧一歲大的孫子，也天天煮好晚餐，等兒子媳婦下班一起吃飯。初期雖一同用餐幾次，後來卻常常接了孫子就走，假日也是自己出遊，讓楊奶奶經常獨自一人在家；而偶爾與友人聚聚時，又發現選舉政治立場相左，話不投機。

一個月前，楊奶奶開始出現心悸、喘不過氣的症狀，至心臟科就診卻找不出原因，後來更出現失眠、食慾不振，不時對人抱怨「自己只是被利用」、「都沒人要理我」的負面話語，脾氣更變得暴躁；兒子趕緊帶她到精神科診所求助，經確診罹患「銀髮族孤獨症候群」，經藥物與行為治療後改善，目前定期回診觀察。

收治楊奶奶的三總精神部兼任主治醫師楊聰財表示，台灣已邁入高齡社會，每七人當中就有一人超過65歲，其中約三成者為獨居或老夫妻同住的銀髮族；而因現代社會家庭結構改變，不少銀髮族必須面臨子女離家的孤獨感，若加上伴侶去世、疾病纏身等影響，沒有家人陪伴關懷或對外的社交生活，65歲以上的銀髮族就容易引發孤獨症候群。

楊聰財說，銀髮族孤獨症候群會出現的症狀包含無形與有形，如自我憂鬱、焦慮、睡眠障礙，也可能出現自傷、傷人行為；據臨床研究顯示，長期處於負面情緒下，大腦也會分泌過多壓力賀爾蒙「可體松」，抑制免疫系統作用，提高罹患心血管疾病或失智症的機率。 

而在治療上，楊聰財說，先以藥物治療改善憂鬱、失眠等症狀，再透過負面情緒障礙指數評估，找出導致孤獨的成因，若九項指數中包含五項，後續則採取認知行為治療，紓緩患者負面情緒。他也建議銀髮、熟齡族應找到生活目標、培養興趣，如參與社區活動、進修課程，結交同好朋友等，增進正向互動關係。

醫師楊聰財說，需關注家中長輩等銀髮族，避免孤獨症候群找上門。圖／楊聰財提供
醫師楊聰財說，需關注家中長輩等銀髮族，避免孤獨症候群找上門。圖／楊聰財提供
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銀髮族失眠憂鬱
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