北宜旅行更方便 大都會、首都客運國慶推優惠

2019-10-09 10:50 聯合報 記者郭頤／台北報導



明天國慶4天連假開始，不少民眾早已規畫好出遊行程，準備放鬆享受假期，其中宜蘭是不少民眾輕旅行首選，大都會客運與首都客運也都推出相關乘車優惠，大都會客運北宜各區間票價可享83折至76折優惠，首都客運優惠票價則有82折至85折優惠。

大都會客運方面，推出「新店－蘇澳」優惠價145元(原價174元)、「新店－蘇澳國中」優惠價145元(原價174元)、「新店－冬山」優惠價120元(原價144元)、「新店－羅東」優惠價100元(原價120元)、「新店－五結」優惠價100元(原價120元)、「新店－坪林」優惠價40元(原價52元)、「坪林－羅東」優惠價60元(原價76元)、「坪林－五結」優惠價60元(原價76元)。

另在12月31日前，用電子票證搭乘宜花東鐵路、市區客運及公路客運轉乘「9028國道路線」，還可再享全票21元、半票11元的轉乘優惠，搭乘9028國道路線轉乘宜蘭市區客運或轉乘雙北市區公車，10小時內也可享一段票免費，雙向轉乘皆享優惠。

首都客運方面，「市府轉運站-宜蘭、羅東」優惠價110元(原價131元)、「市府轉運站-四城」優惠價100元(原價118元)和「市府轉運站-礁溪」優惠價80元(原價96元)，另用電子票證搭乘宜蘭地區市區或公路客運轉乘1570、1571、1572等北宜國道路線，還可再享全票22元、半票11元的雙重優惠。

「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北全程車」10日至13日停駛，同時大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，往返合計約800-900班次，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2-3分；礁溪直達車尖峰班距5分，確保乘客12分鐘內都可以搭到車。