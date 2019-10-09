強颱哈吉貝增強變扎實 環流周六開始影響日本

2019-10-09 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，略帶水氣的東北風從昨天晚上開始增強影響台灣，造成大台北地區東側及東北部的基隆、宜蘭等地，開始有局部零星短暫陣雨。今天白天北部、東北部和東部仍然以多雲偶雨為主，要留意東北部有局部較大雨勢，雙北地區偏東側的降雨機率較高，西側則以多雲為主。西半部則維持晴到多雲穩定天氣，要留意的是空氣品質，今天仍有機會達對敏感族群不健康的橙色提醒等級。

國慶連假天氣。圖／氣象局提供 分享 facebook

這次東北風的增強，除了北方高壓南下之外，也和第19號颱風哈吉貝有關。他說，高壓南下本來就會帶來東北風，但是颱風一接近，將會增加壓力梯度，使氣壓在水平空間分佈的落差變大，風速也會因此變得更強。今天除了要留意東北風帶來迎風面的天氣變化之外，也要留意沿海地區的風浪也會變大，打算前往海邊活動要特別注意安全。

賴忠瑋說，北方的冷高壓在明天就會逐漸往東移動，台灣的東北風也會因此略為減弱，出現二到三天的空檔，預計北部和東北部在周四到周六這三天將相對穩定，以多雲到晴為主。亦即雙十連假前三天的天氣都不錯。周六晚起東北風將再增強，周日天氣又會出現變化。

東部花蓮在明天開始的連續四天都要留意降雨機率偏高，他說，無論是今天的東北風，或是明天起高壓東移後帶來的偏東風，對東部來說都是迎風面，氣流遇到地形後抬升，使得雲量偏多，有局部陣雨，出門要記得攜帶雨具。

賴忠瑋說，西半部四天連假的天氣都相當穩定晴朗，但是要留意日夜溫差，白天偏熱、晚上還算舒適，對溫度變化較敏感的人可能還是會覺得有點涼意，前往山區尤其要特別多帶件外套。要注意的是空氣品質，無論是東北風或偏東風，對西半部來說都是背風側，天氣穩定但是擴散不易，汙染物容易累積，中午前後臭氧濃度又偏高，敏感族群要留意。