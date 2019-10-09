國慶連假晴朗好天氣 吳德榮：今東北部降雨較明顯

2019-10-09 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北風影響，今天迎風面雲量增、有局部短暫雨的機率；以北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯，大台北、花東降雨較零星；西半部多雲時晴，午後中南部山區亦有零星降雨。北台灣高溫略降；北部22至29度、中部23至33度、南部24至34度、東部22至32度。

國慶連假的天氣，他說，不受強烈颱風哈吉貝影響；入秋以來第一波稍明顯的大陸冷空氣，抵達時間也略延後至連假之後，下周一清晨。國慶連假(10至13日)各地很難得、可維持完整的四天秋高氣爽、晴朗穩定，白天微熱、紫外線強的天氣，午後中南部山區有零星降雨的機率；適合戶外活動，但要多補充水分、注意防曬。

他說，下周一、周二大陸冷空氣才影響到北台灣，北部、東北部明顯轉涼、有局部短暫雨；花東雲量略增、氣溫略降，有零星降雨的機率；中南部地區仍為晴時多雲、氣溫微幅下降，午後山區亦有零星降雨的機率。

中央氣象局9日2時路徑潛勢預測圖顯示，哈吉貝颱風沿太平洋高壓邊緣，在日本南方海面迴轉；再逐漸進入西風帶，轉向東北加速；他說，周末暴風圈掃過日本關東。前晚、昨晨，哈吉貝中心氣壓曾降至915百帕、近中心平均風速53米/秒，平今年最強(蝴蝶、利奇馬)記錄；昨上午至晚間，略減弱至強颱最下限(近中心平均風速51米/秒)；今日2時再略增強至53米/秒。