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秋冬補助潮水退 觀光業5建言10年目標4000萬人次

2019-10-08 22:51聯合報 記者侯俐安／台北報導

大陸限縮兩岸觀光交流，台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽今天分析，政府祭出秋冬遊補助即將於12月退場，也有如潮水。他提出五大建言，希望政府設立國家級的觀光人才研訓中心，將觀光局位階提升至觀光部，提供更多的人力與預算面向全世界爭取客源，並請民航局在二線機場能開放天空讓各國航班能便利申請航線航權，建設港口設施爭取國際郵輪泊岸台灣，打造各面向的食住行娛購基礎接待設施，以2030年十年間達到入境4000萬人次。

觀光局統計，今年上半年陸客來台人數達167萬人次，七月大陸旅客赴台旅遊自由行與旅行團旅客每天平均為自由行6000多人，旅行團6000多人，每日入台人數大約12000至13000人，比起2018年大約成長3成。不過，緊縮政策發酵後到了今年9月，每天大陸旅客來台人數大約每天2000人，預計到2019年底因緊縮政策而減少的大陸旅客入台自由行與旅行團總人數估計達到100萬人次。產業經濟損失高達百億以上。九月份台北市訂房量下滑三成，到十月後下滑超過五成，又以台北市、花蓮、嘉義都是此波緊縮政策下的重災區。

李奇嶽表示，大陸宣布禁縮政策的第二天交通部立刻宣布九月一日起，進行史上最大秋冬國民旅遊補助案，投入經費至今已超過50億台幣，救急措施或許年底前能為旅宿業提升業績救急，但過了補助期後是否能夠順利將境外旅客的缺口補上，也是考驗著執政黨的施政能力，他提醒，這次秋冬遊補助即將於12月退場，潮水退去1月份遇到年假前很多的業者開始擔憂。

李奇嶽表示，在緊繃的兩岸關係下，大陸來台旅客仍佔台灣入境旅客人數三成多、第一大的客源，維繫好兩岸和平是對台灣觀光產業經濟發展最重要的課題，也讓陸客市場問題只能政治解決。

他指出，經濟不良導致消費意願降低，首當其衝的便是內需市場，加上廉價航空的興起，國人出國旅遊成本降低之下，國旅市場已連續兩年下滑，出國旅行人次卻屢創新高，導致觀光產業出超，政策方針應該以加強對海外市場做大力的行銷推廣，但台灣觀光缺乏國家級戰略政策，政府對於能賺取外匯的入境旅遊市場投入資源不足，南向政策對東南亞人士來台簽證寬鬆政策仍過於保守。

他說，從觀光業的牽頭產業旅行社的營業業態發現，台灣將近3000家旅行社，九成經營台灣人出國，從事入境市場的旅行社大約僅占一成，產業政策應該轉為鼓勵從事入境旅遊市場。以馬來西亞政府鼓勵從事入境旅遊市場發展為例，馬來西亞的旅行業，每年接待入境旅客人次達到政府設定標準後，可以免除年度26％的產業營利稅，這樣的措施可以有效的引導產業往入境市場靠攏。

在整體觀光產業結構上可以比照日本訂定觀光立國政策，訂定觀光基本法，以日本發展入境的幅度在2010年到2019年十年間入境日本旅客從2010年的1000萬人次到今年2019年可望突破3500萬人，台灣設定到2030年要達到2000人次的企圖心太低。

李奇嶽表示，希望未來政府能投入資源協助觀光產業升級，設立國家級的觀光人才研訓中心，廣育觀光人才，將觀光業比照科技業扶持並將觀光局位階提升至觀光部，提供更多的人力與預算面向全世界爭取客源，在主力客源國廣設行銷據點，並請民航局在二線機場能開放天空讓各國航班能便利申請航線航權，建設港口設施爭取國際郵輪泊岸台灣。觀光業不應該像現在被大家稱呼為「觀光慘業」。

觀光業要成為「明星產業」其中最重要的是觀光基礎設施的大建設，以2030年十年間達到入境4000萬人次，進行規畫打造各面向的食住行娛購基礎接待設施，也都不是一個三級單位觀光局有能力辦到，這些都是長期的國家級基礎工程，或許不能像補助案短時間看到人氣，但是朝這個方向走，我們的產業體質一定會變強壯。補助是鴉片，吃久了旅客會期待，業者也會期待，吃的時候精神奕奕，上了癮斷了藥，都是痛苦，慎之。

馬來西亞旅行團
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