百年水力發電 「川流電湧JUST FLOW文資特展」移師台南

2019-10-08 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



百年水力發電故事一路向南，台電「川流電湧JUST FLOW文資特展」於台中創下2.4萬人次觀展紀錄後，今天在台南國立臺灣歷史博物館開展。此次移展將台中場打卡熱點「藍曬川廊」精

緻登場，同時也展出充滿歷史斑駁感的電廠文件櫃、百件文物及職人群像，讓民眾透過美學設計及空間，穿梭於水力發電的百年歷史。

除此之外，台電表示，也將在展場舉辦「發電體驗教室」讓民眾自組發電機，絕對好看好拍又好玩。

臺灣歷史博物館表示，這是開館以來首次舉辦與電力相關的主題展覽，也是第一次與產業界合作，對於臺史博近年積極展開跨域連結具有代表性意義。在臺史博展出主題將科學、理工與歷史文化的脈絡結合，透過精選藍曬圖、發電職人群像、百件發電物件等文資相關的展品呈現，讓觀眾從「人」的角度出發了解電力這個百年產業，同時展現了更多元豐富的臺灣歷史文化。

台電表示，此次與臺史博合作，展出台中場大受文青好評的朝聖熱點—「藍曬川廊」展區，百年機械設備及建築藍曬圖的原件複製成巨幅布幔，讓民眾穿梭其中感受悠悠工程歲月，不但創下IG逾百篇打卡紀錄，也讓網友大呼「光源搭配及材質運用超好拍」、「永遠都會為這樣的美圖而癡迷」！歡迎大家一起來拍美照、親近歷史！

台電指出，除了「藍曬川廊」打卡熱點展區外，也原味呈現數十年前電廠員工自己拍照、顯影洗相片，逐字紀錄工作日常的「電湧檔案室－還原電廠文件櫃」；以及遠居山林為台灣來電的辛苦幕後功臣「百位職人肖像」；

展覽更再次經典呈現話題性最高的「電力器事－台電百件文物」展區，神似陀飛輪的108歲人瑞壓力計及90歲的美製電壓表等讓民眾駐足讚嘆的珍貴設備都一件不漏。其中，67歲的銅製電話機組是最熱門的文物，擁有濃厚昭和氛圍的金屬電話機採用交流電響鈴，讓當時的水力職人每通來電都能在指尖「來電」，值得一睹風采。