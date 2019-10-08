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百年水力發電 「川流電湧JUST FLOW文資特展」移師台南

2019-10-08 22:39聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

百年水力發電故事一路向南，台電「川流電湧JUST FLOW文資特展」於台中創下2.4萬人次觀展紀錄後，今天在台南國立臺灣歷史博物館開展。此次移展將台中場打卡熱點「藍曬川廊」精

緻登場，同時也展出充滿歷史斑駁感的電廠文件櫃、百件文物及職人群像，讓民眾透過美學設計及空間，穿梭於水力發電的百年歷史。

除此之外，台電表示，也將在展場舉辦「發電體驗教室」讓民眾自組發電機，絕對好看好拍又好玩。

臺灣歷史博物館表示，這是開館以來首次舉辦與電力相關的主題展覽，也是第一次與產業界合作，對於臺史博近年積極展開跨域連結具有代表性意義。在臺史博展出主題將科學、理工與歷史文化的脈絡結合，透過精選藍曬圖、發電職人群像、百件發電物件等文資相關的展品呈現，讓觀眾從「人」的角度出發了解電力這個百年產業，同時展現了更多元豐富的臺灣歷史文化。

台電表示，此次與臺史博合作，展出台中場大受文青好評的朝聖熱點—「藍曬川廊」展區，百年機械設備及建築藍曬圖的原件複製成巨幅布幔，讓民眾穿梭其中感受悠悠工程歲月，不但創下IG逾百篇打卡紀錄，也讓網友大呼「光源搭配及材質運用超好拍」、「永遠都會為這樣的美圖而癡迷」！歡迎大家一起來拍美照、親近歷史！

台電指出，除了「藍曬川廊」打卡熱點展區外，也原味呈現數十年前電廠員工自己拍照、顯影洗相片，逐字紀錄工作日常的「電湧檔案室－還原電廠文件櫃」；以及遠居山林為台灣來電的辛苦幕後功臣「百位職人肖像」；

展覽更再次經典呈現話題性最高的「電力器事－台電百件文物」展區，神似陀飛輪的108歲人瑞壓力計及90歲的美製電壓表等讓民眾駐足讚嘆的珍貴設備都一件不漏。其中，67歲的銅製電話機組是最熱門的文物，擁有濃厚昭和氛圍的金屬電話機採用交流電響鈴，讓當時的水力職人每通來電都能在指尖「來電」，值得一睹風采。

台電說明，台中展覽期間舉辦的系列講座廣受好評，因此在臺史博也安排12月5日「與館長有約—電湧不息」講座。此外， 10月26日、11月16日也將舉辦「發電體驗教室」，邀請喜愛DIY的大小朋友一起組裝手搖發電機，自己的光自己發！「發電體驗教室」每場限量20名、共40個名額，有興趣的民眾可於活動前5日晚上8點於川流電湧粉絲專頁報名，並密切關注活動相關訊息。

川流電湧文資特展今日於台南臺灣歷史博物館開展，現場由台南市長黃偉哲(中)及台電副...
川流電湧文資特展今日於台南臺灣歷史博物館開展，現場由台南市長黃偉哲(中)及台電副總經理李鴻洲(右6)揭開序幕。台電提供
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以百年機械設備及建築藍曬圖的原件複製成巨幅布幔的藍曬川廊展區。台電提供
以百年機械設備及建築藍曬圖的原件複製成巨幅布幔的藍曬川廊展區。台電提供
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1929年WESTON美製電壓表。台電提供
1929年WESTON美製電壓表。台電提供
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67歲銅製電話機組為舊時水力電廠內部聯繫用的電話，使用交流電響鈴，因此每通來電都...
67歲銅製電話機組為舊時水力電廠內部聯繫用的電話，使用交流電響鈴，因此每通來電都能在指尖來電。台電提供
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台南展場舉辦發電體驗教室，邀請喜愛DIY的大小朋友一起組裝手搖發電機。台電提供
台南展場舉辦發電體驗教室，邀請喜愛DIY的大小朋友一起組裝手搖發電機。台電提供
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電湧檔案室－還原電廠文件櫃原味呈現了數十年前電廠員工自己拍照、顯影洗相片，逐字紀...
電湧檔案室－還原電廠文件櫃原味呈現了數十年前電廠員工自己拍照、顯影洗相片，逐字紀錄工作日常。台電提供
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