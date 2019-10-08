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冬季流感1月流行 高峰恐延後

2019-10-08 23:50聯合報 記者陳婕翎／台北報導

疾管署預估，夏日流感疫情進入尾聲，冬季流感可能在明年一月初後才會流行。 圖／聯合...
疾管署預估，夏日流感疫情進入尾聲，冬季流感可能在明年一月初後才會流行。 圖／聯合報系資料照片
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國內流感疫情趨緩，但上周仍有16起校園流感群聚，衛福部疾管署預估，夏日流感疫情即將進入尾聲，但因夏季流感持續至十月底，可能造成冬季流感流行時間延後，預估可能明年一月初以後，才會明顯感受到冬季流感出現。

疾管署監測顯示，上周國內類流感門急診總就診人次達7萬4698，較前一周下降6.2%，近兩周呈下降且低於流行閾值；上周校園流感群聚共計16起，分別為高中七起、國中四起、國小三起、幼兒園及大專各一起，以A型流感為主。近四周社區流行病毒型別以A型H1N1為主，占83.6%。

依照過去經驗，冬季流感高峰幾乎都會落在春節，但疾管署副署長羅一鈞表示，受今年夏季流感影響，預估明年1月初才會進入流行期，流行高峰也可能往後延。

世衛組織今年流感疫苗選株公告延後一個月，全球疫苗供應與國內公費疫苗開打時間延後。今年接種日為11月15日，號稱史上最晚開打。夏季流感延遲結束，讓冬季流感更晚開始，但提醒今年公費流感疫苗開打後，民眾應踴躍接種，才能如期獲得保護力。

流感傳播方式有飛沫及接觸傳染，本周適逢雙十連續假期，羅一鈞提醒，計畫出遊的民眾，仍須做好個人手部衛生與咳嗽禮節等衛生習慣，如果出現類流感症狀，應戴口罩盡速就醫，並落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會。

流感疫苗疫情類流感咳嗽衛福部
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