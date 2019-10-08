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抗H7N9禽流感 長庚找到5抗體

2019-10-08 23:46聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

H7N9病毒變異，對禽鳥的威脅將從低病原性，突變成高病原性。圖／聯合報系資料照片
H7N9病毒變異，對禽鳥的威脅將從低病原性，突變成高病原性。圖／聯合報系資料照片
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H7N9禽流感病毒突變，從禽鳥類傳染給人類，台灣至今有五人感染過H7N9病毒，其中兩人死亡，死亡率約三到四成，高出一般流感甚多。現雖有克流感可治療，但病毒可能持續突變，林口長庚研究團隊從人體找出五個單株抗體，可對抗H7N9病毒，成果於2月發表在國際知名學術期刊「自然微生物學」。

林口長庚兒童感染科副教授級主治醫師黃冠穎表示，一般來說，禽流感病毒不會跨物種感染人類，只是一旦感染人類，疫情就非常嚴重。截至年初為止，全球已有1568名人類感染H7N9禽流感病毒，其中615人死亡。

人類一旦感染H7N9禽流感，症狀嚴重，潛伏期平均為5天，症狀會有發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等症狀，重症案例的表現通常是快速發展成肺炎，進一步演變成急性呼吸窘迫。

黃冠穎表示，一般而言，人類感染禽流感病毒的死亡率相當高，H7N9禽流感確診個案死亡率約為30至40%。2016至2017年H7N9疫情嚴峻，不僅人類感染個案大幅增加，範圍也擴大，顯示H7N9病毒有可能已經進一步突變。

H7N9病毒表面的醣蛋白，是病毒入侵宿主的重要武器，也是人類免疫系統抗體要對付的目標之一。

為了解人類的抗體免疫系統所產生的抗H7N9抗體，到底能不能有效地對付這幾年來持續突變的病毒，黃冠穎分析2013至2014年間，受到H7N9病毒感染的成人與兒童病患的抗體免疫反應，發現病患感染H7N9後的確生成了抗體，但這些抗體有一大部分已失去對付2016至2017年H7N9病毒的能力。

但研究團隊也發現，仍有相當少數的抗體，具備廣效的對抗H7N9能力，對付新突變的H7N9病毒毫不遜色。

黃冠穎說，有5個單株抗體具備廣效對抗H7N9的能力，研究團隊將這5個單株抗體譽為「神奇子彈」，未來也希望有機會能製成藥品，目前也設立了抗病毒人類單株抗體庫，以協助防治未來疫情。

H7N9禽流感流感病毒疫情長庚
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