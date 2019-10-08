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今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？

2019-10-08 21:11聯合報 記者徐力剛／台北報導

連槓20期大樂透今晚開獎，本期頭獎上看6.3億元，得獎號碼為「07」、「13」、「18」、「21」、「26」、「34」，特別號「08」，本次頭獎若一人獨得將創下今年最高單注中獎金額，快拿起大樂透兌獎吧。

大樂透頭獎出爐，獎金上看6.3億元大關。圖/聯合報系資料照片
大樂透頭獎出爐，獎金上看6.3億元大關。圖/聯合報系資料照片
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