相關新聞
四連休將至！一張圖看國慶連假天氣2019-10-08 21:07
不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招2019-10-08 19:10
4成乳癌早期就發現 高醫60名癌友現身鼓勵癌篩2019-10-08 18:22
北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？2019-10-08 16:38
蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜2019-10-08 21:08
西螺休息站埋「隱藏版便當」？一塊紅布條釣內行人曝：便宜又好吃2019-10-08 20:00
「家有罕病兒為何還要生？」31歲媽育四子撕刻板標籤2019-10-08 19:18
電子菸問題延燒 美大賣場決禁售2019-10-08 19:08
挑戰不老超級任務 這群爺奶「攻蛋」演出百老匯2019-10-08 18:45
漫遊西拉雅 知名作家褚士瑩會中新書發表2019-10-08 18:42
為公益合體 江宏傑、福原愛呼籲「用愛守護陽光孩子」2019-10-08 17:55
淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸2019-10-08 16:24
夏季流感將進入尾聲 估冬季流感推遲1月初進入流行期2019-10-08 16:12
農保適用資格放寬至配偶、直系血親 至今申請掛零2019-10-08 15:40
季節變換 三招控制孩子氣喘2019-10-08 15:32
侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治2019-10-08 15:11
看險峻峽谷聽天籟樂音 太魯閣峽谷音樂節26日登場2019-10-08 15:06
不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉2019-10-08 15:04
北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染2019-10-08 14:53
首件自主檢驗NDMA超標胃藥 瑞寧注射液已下架2019-10-08 14:53
醫院盼醫師勞退納健保總額負擔 醫改會要求作好監督2019-10-08 14:44
衛福部修法保障受僱醫師勞權 漏掉診所醫師2019-10-08 14:43
長榮波音787-10新機到 擴大航線布局2019-10-08 14:26
腸病毒增3個案 北中南男童染71型 家人也感染2019-10-08 14:20
林口長庚團隊找到5個單株抗體 可對抗H7N9禽流感2019-10-08 14:18
為什麼現代音樂長這樣？「好聽」或「刺耳」誰說了算2019-10-08 14:07
立委指今年新生兒恐跌破17萬？婦產科學會估17.5萬2019-10-08 14:04
東山青皮椪柑疑罹「沙皮病」 賣相差果農跳腳2019-10-08 13:59
黃斑部病變乾變濕 小心惡化2019-10-08 13:54
陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異2019-10-08 13:50
今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前估仍會超過2019-10-08 13:36
台灣自行車節啟動 騎進私房景點2019-10-08 13:30
皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高2019-10-08 13:06
原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收2019-10-08 13:05
淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票2019-10-08 12:44
影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生2019-10-08 12:03
立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬2019-10-08 12:02
龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制2019-10-08 12:01
民眾申請預立醫療破百 高市大同醫院義賣籌募安寧基金2019-10-08 11:53
熱門文章
今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天2019-10-08 10:00
哈吉貝颱風持續增強撲日 氣象局：預估將成今年最強颱2019-10-08 09:31
陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異2019-10-08 13:50
台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘2019-10-08 11:43
宜蘭凌晨01：17地震 規模4.72019-10-08 01:54
不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉2019-10-08 15:04
每日星座運勢／射手事業不宜強出頭 獲得異性青睞2019-10-08 00:00
淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸2019-10-08 16:24
全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」2019-10-08 15:16
四連休將至！一張圖看國慶連假天氣2019-10-08 21:07
今夜「大樂透」號碼出爐！6.3億幸運得主是你嗎？2019-10-08 21:11
「用嘴傷人」超愚蠢！7招學習修養高度 懂得情緒轉移2019-10-07 22:48
【求孕點滴】木榕／上上籤的名醫2019-10-08 06:00
強颱哈吉貝朝日前進 今白天多雲到晴晚起北東降雨機率增2019-10-08 09:10
健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴2019-10-08 10:50
不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招2019-10-08 19:10
原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收2019-10-08 13:05
龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制2019-10-08 12:01
多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點2019-10-08 00:36
黃斑部病變也分乾性、濕性 濕的要比乾的還嚴重2019-10-08 11:34
淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票2019-10-08 12:44
偷跑非法骨釘 流向下周才公布2019-10-07 23:45
7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃2019-10-08 16:10
侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治2019-10-08 15:11
影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生2019-10-08 12:03
咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌2019-10-08 09:27
立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬2019-10-08 12:02
蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」2019-10-08 13:03
失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」2019-10-08 09:51
壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園2019-10-08 07:37
北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？2019-10-08 16:38
流感爆流行 疫苗延11月15日打2019-10-07 23:20
北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染2019-10-08 14:53
國慶連假 國1平鎮系統南封閉、新屋高乘載2019-10-08 09:33
今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前估仍會超過2019-10-08 13:36
假看護、真幫傭 勞部坦言很難查2019-10-08 00:36
皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高2019-10-08 13:06
國慶連假 馬祖指標性海景民宿訂房滿2019-10-08 11:39
北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍2019-10-08 11:50
東山青皮椪柑疑罹「沙皮病」 賣相差果農跳腳2019-10-08 13:59
留言