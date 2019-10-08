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四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07聯合報 記者陳智華╱台北報導

後天就是國慶連假四連休了，很多民眾相當期待。強烈颱風哈吉貝朝日本前進，台灣連假天氣如何?

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖，說明連假天氣，指出各地天氣大致穩定，秋高氣爽適合出遊，民眾可好好把握。

氣象局指出，目前來看4天連假(10/10至10/13)大致為陽光普照的穩定天氣，僅中南部山區午後有零星陣雨，花東10日雲量仍多偶有短暫雨，11、12日雲量有機會減少，降雨區域會更局部一些。

整體來說，好天氣會維持到連假最後一天，收假日下半天將有另一股東北風增強，沿海風力會增大，迎風面北部及東半部地區雲量逐漸增多，降雨機率會稍稍提高，提醒北東的朋友在收假日外出要留意天氣的轉變。

此外，11日及12日清晨在西半部及東北部空曠地區低溫有機會出現20~22度左右，感受偏涼，民眾如早出晚歸，要注意增減衣物。

氣象局也說，哈吉貝颱風雖然沒有往台灣接近，而是朝向日本，卻會帶來長浪，從10日開始基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，到海邊活動的民眾要注意安全。

至於明日(9日)主要為東北風影響，迎風面大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖，說明連假天氣。圖╱氣象...
氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖，說明連假天氣。圖╱氣象局提供
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氣象局指出，國慶連假各地天氣大致穩定，適合出遊，民眾可好好把握。本報資料照片
氣象局指出，國慶連假各地天氣大致穩定，適合出遊，民眾可好好把握。本報資料照片
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連假氣象局
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