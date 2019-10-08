親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

「家有罕病兒為何還要生？」31歲媽育四子撕刻板標籤

2019-10-08 19:18聯合報 記者張益華／台北報導

31歲的趙慧敏很年輕，卻是四個孩子的媽，在少子化的社會，顯得難能可貴。更特別的是，她有一個罹患罕病的女兒，但在這個六口之家充滿著孩子的笑聲吵鬧聲，在她臉上看不到愁苦，撕掉了外界對罕病家庭的刻板標籤。

趙慧敏說，老二陳靜宜十個月大時，被確診是「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素缺乏症（AADC）」，那時醫師宣判，孩子存活期只有四到五歲，「六萬分之一的發生率，怎麼可能發生在我身上？我還年輕啊」。

晴天霹靂的壞消息，奪走趙慧敏為人母的喜悅，夜深人靜時，她天天以淚洗面，每次女兒疾病發作時，身體往後弓，用力咬著嘴唇甚至流血，一發作就是七到八小時，不知何時發作，深怕她咬傷自己，做母親的根本不敢闔眼睡覺。

但至少在孩子未滿周歲就知道生了什麼病，夫家也很體諒，不但幫忙照顧，也鼓勵她既然是罕病就好好面對。放下了獨自承擔的心理壓力，她明白唯有自己轉念，才能幫孩子更多，於是積極找尋早療資源，帶女兒做復健。

直到103年時，醫師告訴趙慧敏有個AADC的基因療法臨床試驗計畫，是否願意參與？趙慧敏心想，「沒有比身體全癱還糟，即使要開腦，也決定放手一搏，為孩子爭取一線生機」。

靜宜六歲做完第一次手術後，趙慧敏發現，基因治療有效，女兒從身體全癱、無法抬頭，四個月後四肢開始會動，做完手術後如同按了重新開機的按鍵，原來不到90公分的身高，以一年長高10公分的速度狂飆，現在已經超過130公分。

靜宜目前就讀小學五年級特教班，定期到台大醫院用助行器學走路，跟她說頭歪了，會自動擺正，這樣的進步令家人興奮不已。

孩子的治療出現契機，當時趙慧敏意外懷了老三，擔心肚子裡的胎兒也有AADC，於是接受罕病基金會的遺傳諮詢服務，到醫院進行羊膜穿刺，確認老三健康，「那時我真的鬆了一口氣」。

隔年又懷上老四，她再做一次羊膜穿刺，同樣正常，如今家裡多了兩個分別是四歲和三歲的可愛寶貝，還會幫忙照顧靜宜，一家人互相扶持，令人欣慰。

家有罕病兒的父母或病友，面臨懷孕生子時，常擔心再生下罕病兒，台大小兒科教授胡務亮認為，只要經醫師評估危險性，搭配遺傳諮詢、產前診斷和新生兒篩檢，想要擁有健康寶寶是辦得到的。

罕見疾病基金會執行長陳冠如是遺傳諮詢師，擁有十八年諮詢經歷，她感嘆，世俗觀念常認為「家有罕病兒的父母，為何還要再生一個？造成社會負擔」，但生育是基本人權，每個家庭有不同的考量，遺傳諮詢師必須提供科學證據、情緒支持，但最終是讓罕病家庭有選擇的權利。

「遺傳諮詢師」像個管師，具有遺傳知識，可針對疾病的遺傳模式例如顯性或隱性，評估病家生育下一胎再發生罕病的機率，協助需求者轉介檢驗醫院。

遺傳諮詢屬罕病基金會生育關懷方案的服務之一，目前基金會有四位遺傳諮詢師，派駐在醫院服務病人，也提供遺傳諮詢專線（02-2521-0717轉151～155）。

想了解更多罕見疾病的故事，可前往購買新書《絕地綠光》：https://reurl.cc/Rdjp6G

靜宜的妹妹（右）平日會協助照顧姊姊，靜宜彷彿也感受到妹妹對她的好，笑得合不攏嘴。...
靜宜的妹妹（右）平日會協助照顧姊姊，靜宜彷彿也感受到妹妹對她的好，笑得合不攏嘴。記者葉信菉／攝影
分享
靜宜現在就讀小學五年級特教班，定期到台大用助行器學走路，跟她說頭歪了，會自動擺正...
靜宜現在就讀小學五年級特教班，定期到台大用助行器學走路，跟她說頭歪了，會自動擺正，進步令家人興奮不已。記者鄭超文／攝影
分享
趙慧敏回想女兒疾病發作時，身體往後弓，用力咬著嘴唇甚至流血，一發作就是七到八小時...
趙慧敏回想女兒疾病發作時，身體往後弓，用力咬著嘴唇甚至流血，一發作就是七到八小時，深怕她咬傷自己，做母親的根本不敢闔眼睡覺。記者葉信菉／攝影
分享
31歲的趙慧敏（中後）有一個罹患罕病的女兒，但在她臉上看不到悲情，撕掉外界對罕病...
31歲的趙慧敏（中後）有一個罹患罕病的女兒，但在她臉上看不到悲情，撕掉外界對罕病家庭的刻板標籤。記者葉信菉／攝影
分享

生育醫師
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

4成乳癌早期就發現 高醫60名癌友現身鼓勵癌篩

2019-10-08 18:22

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24

北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38

西螺休息站埋「隱藏版便當」？一塊紅布條釣內行人曝：便宜又好吃

2019-10-08 20:00

電子菸問題延燒 美大賣場決禁售

2019-10-08 19:08

挑戰不老超級任務 這群爺奶「攻蛋」演出百老匯

2019-10-08 18:45

漫遊西拉雅 知名作家褚士瑩會中新書發表

2019-10-08 18:42

為公益合體 江宏傑、福原愛呼籲「用愛守護陽光孩子」

2019-10-08 17:55

夏季流感將進入尾聲 估冬季流感推遲1月初進入流行期

2019-10-08 16:12

農保適用資格放寬至配偶、直系血親 至今申請掛零

2019-10-08 15:40

季節變換 三招控制孩子氣喘

2019-10-08 15:32

侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11

看險峻峽谷聽天籟樂音 太魯閣峽谷音樂節26日登場

2019-10-08 15:06

不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04

北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染

2019-10-08 14:53

首件自主檢驗NDMA超標胃藥 瑞寧注射液已下架

2019-10-08 14:53

醫院盼醫師勞退納健保總額負擔 醫改會要求作好監督

2019-10-08 14:44

衛福部修法保障受僱醫師勞權 漏掉診所醫師

2019-10-08 14:43

長榮波音787-10新機到 擴大航線布局

2019-10-08 14:26

腸病毒增3個案 北中南男童染71型 家人也感染

2019-10-08 14:20

林口長庚團隊找到5個單株抗體 可對抗H7N9禽流感

2019-10-08 14:18

為什麼現代音樂長這樣？「好聽」或「刺耳」誰說了算

2019-10-08 14:07

立委指今年新生兒恐跌破17萬？婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 14:04

東山青皮椪柑疑罹「沙皮病」 賣相差果農跳腳

2019-10-08 13:59

黃斑部病變乾變濕 小心惡化

2019-10-08 13:54

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

2019-10-08 13:50

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前估仍會超過

2019-10-08 13:36

台灣自行車節啟動 騎進私房景點

2019-10-08 13:30

皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高

2019-10-08 13:06

原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

2019-10-08 13:05

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01

民眾申請預立醫療破百 高市大同醫院義賣籌募安寧基金

2019-10-08 11:53

北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍

2019-10-08 11:50

黃斑部病變也分乾性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34

日本抗議天王松本哉來台 手上QR code刺青結局超爆笑

2019-10-08 11:29
看更多

熱門文章

今年最強颱「哈吉貝」威脅日本 美氣象學家警告：一天壞過一天

2019-10-08 10:00

哈吉貝颱風持續增強撲日 氣象局：預估將成今年最強颱

2019-10-08 09:31

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

2019-10-08 13:50

中門大開太辣了！克莉絲汀史都華靠一顆釦子變出性感味

2019-10-07 21:28

生了6個仍無法申請外籍幫傭 媽媽吶喊：盼政府幫忙

2019-10-07 20:21

台中榮總換廠商 資歷19年派遣工卻因這理由不續聘

2019-10-08 11:43

宜蘭凌晨01：17地震 規模4.7

2019-10-08 01:54

「嘴巴說不要，身體很誠實」的TOP3星座 摩羯越冷越愛

2019-10-07 21:45

每日星座運勢／射手事業不宜強出頭　獲得異性青睞

2019-10-08 00:00

不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04

淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24

「用嘴傷人」超愚蠢！7招學習修養高度 懂得情緒轉移

2019-10-07 22:48

全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」

2019-10-08 15:16

【求孕點滴】木榕／上上籤的名醫

2019-10-08 06:00

強颱哈吉貝朝日前進 今白天多雲到晴晚起北東降雨機率增

2019-10-08 09:10

健身減肥餐不用再自己煮！美味好吃不乾柴

2019-10-08 10:50

原料藥致癌物超標 又一款胃藥全面回收

2019-10-08 13:05

龍潭警配合國3龍潭交流道 10日南下高乘載管制

2019-10-08 12:01

多胎家庭難請外傭 勞部擬加權計點

2019-10-08 00:36

黃斑部病變也分乾性、濕性 濕的要比乾的還嚴重

2019-10-08 11:34

偷跑非法骨釘 流向下周才公布

2019-10-07 23:45

淡海輕軌首換裝 清法戰爭列車彩繪還有燙金套票

2019-10-08 12:44

侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11

影／40歲得乳癌拖1年多變癌末 單身女乖乖就醫反轉人生

2019-10-08 12:03

咳嗽超過一個月聲音沙啞 53歲老菸槍查出罹肺癌

2019-10-08 09:27

7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃

2019-10-08 16:10

立委指今年新生兒恐跌破17萬？ 婦產科學會估17.5萬

2019-10-08 12:02

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10

蔡依林粉紅色穿搭露香肩 甜喊「跟人家一起穿嘛」

2019-10-08 13:03

失業別心慌！看12生肖會做什麼「降低心中不安」

2019-10-08 09:51

流感爆流行 疫苗延11月15日打

2019-10-07 23:20

壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37

北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38

北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染

2019-10-08 14:53

假看護、真幫傭 勞部坦言很難查

2019-10-08 00:36

11月才有公費流感疫苗 北市議員促市府繃緊神經

2019-10-07 20:28

國慶連假 國1平鎮系統南封閉、新屋高乘載

2019-10-08 09:33

皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高

2019-10-08 13:06

北醫創全台第一所AI醫療碩士專班今始業 首屆臥虎藏龍

2019-10-08 11:50

壽山動物園新嬌客 侏儒河馬寶寶「圓寶」 雙十亮相

2019-10-07 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top