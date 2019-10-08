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「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

不想要癌症上身 和信治癌院長黃達夫推薦這十招

2019-10-08 19:10聯合報 記者邱宜君／台北報導

癌症蟬連37年國人十大死因首位，如何預防癌症，全民關切。和信治癌中心醫院累計過去近卅年經驗，院長黃達夫指出，每十位新增癌症患者中，其實有四個可透過生活型態預防，不抽菸、不超重、要運動、有好的伴侶關係、有處理壓力的能力，可幫助預防癌症。

黃達夫表示，癌症發生年齡中位數大約55歲，這也是許多慢性病、心理健康問題出現的時間。和信醫院統計，2007至2016年初診癌症病人，就醫時仍抽菸者占18%、體重過重或肥胖者占45%，2007至2010年，初診癌症病人有焦慮、憂鬱症狀者達三成三。

黃達夫表示，英國公醫資料大數據分析也顯示，抽菸和肥胖是最重要的兩個癌症成因，每十個新增癌症患者，有四個若改善生活方式便可以預防，以台灣以兩千三百萬人推估，每年有四萬六千多個癌症的發生，其實可以避免。

黃達夫說，目前健保每年支出逾七千億，自費醫療支出可能也高達七千億，這加起來超過一兆，如果能夠做好生活型態的預防，或許可望減少一半以上。

更健康的生活型態，有哪些關鍵元素？黃達夫說，不抽菸、不超重、要運動、有好的婚姻關係、有處理壓力的能力，這幾項就是健康老化關鍵，由哈佛大學成人發展學教授Vaillant綜合長期實證歸納，在著作「Aging Well」中提倡的。

黃達夫已80歲，自己也身體力行，領口別著禁菸小徽章，重視飲食健康，也會用家用體重體脂計定期紀錄體重和身體組成，並且規律運動。

2012至2016年，台灣十大癌症新發個案存活率為50.88%，和信收治全部癌症病人的五年存活率達71%。但黃達夫認為，醫院應幫助病人更健康，現在癌後的回診，重點只放在有無復發，病人很緊張，不知道如何建立更健康的生活，其實應該要更積極介入，以助人更健康為目標。

另外，和信醫院決定投入更前端的「防癌」，將開始提供「健康醫學門診（Lifestyle Medicine），幫助周邊社區居民從生活型態去預防癌症、成為更健康的人。黃達夫表示，運動的健康效益很大，和信與台北市立大學運動健康科學系合作，團隊成員包括醫護人員與體適能教練。健康醫學中心召集人游麗惠表示，目前只有小規模辦理，但未來希望能成為社區健康促進的重要推力。

●防癌生活十大重點

1不抽菸

2 保持健康體重

3 記得防曬

4 工作中避免有害化學物質（如石綿）

5 避免某些感染（如導致子宮頸癌的人類乳突病毒、導致胃癌的幽門螺旋桿菌）

6 少喝點酒

7 高纖飲食

8 避免不必要的輻射暴露

9 少吃加工肉品

10 避免空氣汙染

資料來源／Cancer Research UK     

記者邱宜君／製表

和信治癌中心醫院健康醫學中心召集人游麗惠（右起）、院長黃達夫、一般內科主治醫師李...
和信治癌中心醫院健康醫學中心召集人游麗惠（右起）、院長黃達夫、一般內科主治醫師李昇聯提醒運動對防癌的重要。 記者邱宜君／攝影
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