電子菸問題延燒 美大賣場決禁售

2019-10-08 19:08 台灣醒報 記者曲隆昌╱台北報導



隨著衛生官員調查越來越多與電子菸引起的肺部疾病案例，電子菸正面臨強烈反對和公眾審查。（Photo by Flickr） 分享 facebook 隨著衛生官員調查越來越多與電子菸引起的呼吸道疾病案例，以及最近幾年使用該產品的青少年數量呈指數增長，電子菸正面臨強烈反對和公眾審查。繼沃爾瑪公司停止在美國販售電子菸，克羅格（Kroger）和沃爾格林（Walgreens）等大型連鎖藥局和零售賣場於7日也加入中止電子菸的銷售。董氏基金會菸害防制組的主任林清麗於8日表示：「美國的這些大賣場禁止讓電子菸上架，只是亡羊補牢；應該徹底禁賣。」

電子菸疫情日益惡化

使用電子菸而喪命的消息不斷傳出，電子菸已經受到監管和公眾審查。據《CNBC》表示，近兩個月來，美國疾病管制與預防中心（CDC）已在48個州和美屬維爾京群島確定了至少19例確定死亡和1,080例因使用電子菸而引起的可能病例。

林清麗引述歐盟報告指出，電子菸至少有41種有害的化學物質，還有二手菸、三手菸的問題，確實會引起心臟及呼吸道疾病等問題，甚至導致大麻成癮。因為都是化學香料，即使沒有尼古丁也是有害的。

隨著使用量上升，美國衛生官員將其標記為「疫情」，而美國食品藥物管理局（FDA）準備對此疫情加強審查，繼川普政府上個月準備通過聯邦法案禁止電子菸販售後，據《WTHR》指出，昨日7日，美國第一夫人，梅蘭妮亞•川普在華盛頓地區的美國緝毒局（DEA）集會中也站處來呼籲「任何項兒童推銷這種令人上癮的產品必須馬上停止。」

面對川普政府接下來的裁決，電子菸販售商，Juul發言人對《CNBC》表示：「一旦生效，我們將完全遵守FDA的最終政策。」

電子菸大肆進流入校園

在過去的幾年中，電子菸在青少年中已迅速普及。特別是Juul電子菸製造商，因外型像一般的USB而幫便帶入校園，引起學生族群的歡迎。《紐約時報》也表示，由於美國各地的學區都在爭相扭轉青少年使用電子菸的趨勢，已有三所學校於7日對Juul提起了訴訟，指責它危害學生，並迫使教育工作者轉移時間和金錢來對抗尼古丁成癮流行。

堪薩斯州奧拉西公立學校的負責人約翰奧里森表示：「保護我們現在和將來的學生是我們的職責。」

公私聯合抵制電子菸

在私營部門，據《ABCNews4》指出，繼美國最大零售賣場沃爾瑪公布將停止販售電子菸及相關產品後，大型連鎖藥局賣場克羅格及沃爾格林也於7日宣布他們將停止在全國門店銷售電子菸。部分電視網絡也已停止為Juul播放廣告。

羅德島州、密歇根州和紐約州已禁止使用大多數口味的電子菸，而馬薩諸塞州州長已頒布了禁令，禁止銷售所有電子菸之相關產品。

林清麗表示，台灣雖然沒有開放販售，電子菸商店到處林立，含尼古丁的電子菸也買的到，希望政府加強取締。

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