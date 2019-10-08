挑戰不老超級任務 這群爺奶「攻蛋」演出百老匯

2019-10-08 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



繼「不老騎士」紀錄片之後，弘道老人福利基金會日前完成第二部紀錄片「不老超級任務-爺奶攻蛋全紀錄」，紀錄去年登上小巨蛋舞台演出「仙角百老匯」的長輩們，如何克服身體老化、記憶衰退、癌症病痛、喪妻之痛以及老後的課題，造就上萬觀眾拍手叫好與滿場手機燈海的盛況。

弘道基金會執行長李若綺表示，從2012年起至今，弘道連續8年在台北小巨蛋舉辦「仙角百老匯」，年年讓近300位健康、老化甚至是失能長者登台演出，迄今已帶領近2千位國內外長者攻蛋，吸引7萬多名觀眾，也成為全球唯一為長輩搭建的高規格專業表演舞台。

紀錄片中，紀錄著住在養護機構與癌症對抗的67歲阿公，如何瀟灑面對人生，他和摯愛的家人說「這或許是人生最後一次表演了，就好好演吧。」也記錄著86歲布農族奶奶，練習時的俏皮模樣，其中最賺人熱淚就是喪妻走不出哀傷的81歲張東山阿公。

家住屏東，一生務農的張東山阿公，太太在3年前突然心臟病發離世，來不及見太太最後一面，讓東山阿公以淚洗面。東山阿公說，一開始知道要到台北表演，一世人都沒想過、沒跳過當然緊張，但想說有機會，而且還是一群人一起跳，就豁出去了！出發到台北前一天，他特地上香跟太太說說話，兒子也帶著他前往太太曾說想去卻來不及去的101大樓，完成這場不老超級任務後，東山阿公更深的體悟到，心境轉換、人生就不一樣，「一日三笑就不會老！」