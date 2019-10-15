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實驗，教育行不行？填問卷抽好獎 得獎名單公布

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45104BeAGiver掌聲

艾怡良，創作歌手，2010年《超級偶像》選秀冠軍，2017年28屆金曲獎最佳國語女歌手，2019年第30屆金曲獎最佳作曲人。滿手桂冠，來自曾經的低潮。她說：「誠實面對自己吧！不停問自己，『沒有人要聽我的時候，怎麼辦？』偏執反覆的閱讀網路上最惡毒的評論，隨時寫下生命情緒，放在歌裡，用自己的方式唱出來。如果我不平反，其會對舞台愈來愈冷淡，愈來愈沒熱情。」

穿著Prada的惡魔 幫她重燃青春音樂夢

艾怡良高中讀師大附中美術班，參加音樂社團，校內「天韻獎」獨唱組冠軍是她第一次踏上舞台。就讀台藝大視覺設計系，還沒畢業她就喜歡穿套裝和高跟鞋，嚮往電影《穿著Prada的惡魔》中說著流利英文、穿著合身套裝的主管，畢業後在公關公司工作。「那時候過度工作，沒有休息，身體每個細胞都累！」艾怡良想起高中對音樂的熱愛，一年後，她辭去父母眼中穩定的工作。

「對他們來說，這行為很魯莽，工作怎麼可以取決於青春夢！」艾怡良打開電腦，搜尋「駐唱」，帶著音檔到每家店敲門。店家請她當場上台和樂手老師即興演出，她手抖，零零落落，自覺失敗，但隔天就接到電話排班駐唱。

歌唱選秀冠軍之後 展開八年撞牆期

2010年艾怡良在《超級偶像》電視選秀節目得到冠軍之後，出了三張專輯，但比賽冠軍不等於專輯熱銷，知名度不高、商演不多，雖然不至於餓，但收入不穩定，艾怡良得節儉過日。

那段期間，她有一種被拋棄的感覺，無時無刻都想放棄，一種「為何是我在對抗主流」的離騷；心中卻又住著一個倔小孩，當初是自己的選擇，扛了些尊嚴，如果放棄了，回家怎麼見鄉親父老。

直到2017年，艾怡良獲得金曲獎最佳女歌手肯定，「其實入圍名單一公布，爸爸就打電話來，有些哽咽，我媽還飆出了高音說好棒！」、「三十而立，30歲時得到這個獎項，對我和父母都是一劑強心針。」八年來，艾怡良的父母看在眼裡，忍住心裏的擔心不想給她壓力，艾怡良說，得獎的肯定得來不易，「爸媽知道勸不動我，乾脆讓我試到撞牆，找到出路。」

痛到谷底 才知道活著

金曲獎最佳女歌手，不只終結艾怡良長年低潮，也蘊釀她在2019年二次鍍金，拿下金曲獎最佳作曲。她把痛到谷底的心情全寫進歌裡，常常一有想法，就在廢紙背面、廣告紙上，甚至是登機證寫著旋律或歌詞；缺乏靈感，她就想辦法休假，完全人間蒸發；或是學潛水、拿皮拉提斯的教學證照、畫油畫、搶救流浪狗義賣。「做這些事情，純粹就是想要感受『活著』！」

艾怡良寫好的詞曲總希望能讓天后張惠妹聽到、唱到，但作品進了唱片公司處總是有去無回，反而是自己出的專輯被張惠妹聽到了，輾轉透過製作人陳鎮川邀她一起參與。「May姊在我很迷惘的時候拉我一把。」艾怡良說她自己的創作詞曲不符合當時的主流音樂，有一位前輩聽到了、肯定了，是很大的鼓舞。

敗也網路 成也網路

艾怡良很在乎觀眾的反應，甚至反覆閱讀網路上對她最惡毒的評價。自從2017年獲得金曲獎最佳女歌手之後，她被更多媒體、觀眾關注，外界也用放大鏡看著她每項表演。2018年，她在去年金曲獎表演失常，「網友愈罵我，我愈縮；愈縮，表現更不好。」那時候的她只想躲在表演的窗簾幕後，心驚膽戰的想著要不要上台，對於一個熱愛唱歌的她來說，這是一個沉痛的打擊。失去了自信，艾怡良登台演出前，常常是手狂抖，手汗直流。

「縮到一個谷底後，我開始去面對最害怕的事情：當沒有人要聽我唱歌的時候，怎麼辦？」艾怡良如何走過這低谷？

2019年第30屆金曲獎最佳作曲人艾怡良／104掌聲提供
2019年第30屆金曲獎最佳作曲人艾怡良／104掌聲提供
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【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

義賣師大附中電影

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