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諾貝爾物理學獎得主揭曉！ 三學者共獲殊榮

為公益合體 江宏傑、福原愛呼籲「用愛守護陽光孩子」

2019-10-08 17:55聯合報 記者葉冠妤／台北報導

台灣桌球好手江宏傑、前日本桌球名將福原愛應陽光基金會之邀，與小陽光小荷同框拍攝公益平面廣告，「傑愛夫妻」今出席「用愛守護陽光孩子」記者會，盼大眾同理燒傷顏損兒，並捐款支持燒傷顏損兒生心理重建服務經費，陪伴燒傷顏損孩子快樂長大。

陽光基金會每年服務超過550個燒傷顏損兒家庭，陽光執行長舒靜嫻表示，燒傷顏損孩子成長的艱辛不是一般人所能想像，不僅要承受手術、長期穿壓力衣、同儕異樣眼光，父母也承受極大照顧壓力，希望社會能成為這些家庭的助力，陪伴燒傷顏損孩子快樂長大。

江宏傑說，為人父母後，他和小愛更能同理顏損孩子的處境，當兩人接到邀約，義不容辭就答應，希望大家一起守護這群孩子，讓他們能在開心友善的環境長大；福原愛則說，小陽光純真可愛，他們只是外表受傷，和一般孩子沒有不同，我們的了解與陪伴，能幫助他們更有勇氣面對未來。

一起拍攝廣告的6歲小陽光小荷，兩年前與爸媽到火鍋店用餐，遭遇瓦斯氣爆，意外造成8%燒傷，傷勢集中臉部，除以頭皮植皮，小荷還須戴壓力頭套壓平疤痕，睡夢中經常忍不住抓傷口，一覺醒來，頭套和枕頭都沾了血漬，意外也在她心中留下陰影，出院後第一次洗澡，看到熱水冒煙害怕到躲起來，還被其他小朋友嘲笑「怪物！好醜！」逐漸封閉自己。

爸媽之後陪小荷到陽光接受遊戲治療，在治療師和社工協助下，小荷逐漸能融入同儕，今年小荷畫下自畫像《等待長髮的那一天》，投稿並入選為2020小陽光桌曆，許願「穿著壓力衣，不能留長髮，希望有一天能留長髮，我要長到地上去！」

陽光基金會表示，陽光提供生理復健、心理諮商、家庭暨社會支持、醫療交通補助、就學宣導、學業及才藝獎助等服務，邀大家捐款支持，陪伴燒傷顏損孩子快樂長大，劃撥帳號 : 05583335 (陽光基金會)，也歡迎企業團購小陽光畫作桌曆，支持專線 : (02)25078006#505。

陽光基金會執行長舒靜嫻(左起)、台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛，以及小陽光小荷、小...
陽光基金會執行長舒靜嫻(左起)、台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛，以及小陽光小荷、小荷媽媽合影。陽光基金會/提供
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