北捷擬調整優惠票價 議員疑：為補1280月票短收？

2019-10-08 16:38 聯合報 記者郭頤／台北報導



台北捷運公司優惠票價調整方案預計年底前出爐，將依民眾每月搭乘次數多寡，訂定不同的折扣優惠，但北捷上午在交通委員會指出，每年約花費1.5億元補貼1280月票，引來議員質疑，調整票價是為了補足1280月票的短收。

北捷總經理顏邦傑說明，1280月票每年補貼金額約8億元，其中由雙北市政府補貼6.5億，剩下的1.5億則自行吸收，目前約有20%民眾使用1280月票， 每天約40萬人次。

議員徐弘庭質疑，1280月票1.5億的短收，北捷要想辦法拿回來，所以用調整優惠方案後，可增加的3至5億元收入來補。他提到，北捷調整票價8折優惠有一個很大的矛盾點，就是1280月票，當初規劃1280的票價是用8折的票價在規劃，所以今天如果要調8折，第一個要動的應該是1280月票。

徐弘庭說，現在要調整8折優惠，結果1280月票的票價沒有連動，這是一個很奇怪的邏輯，今天要補8折優惠的洞，就是為了補1280月票的洞，但隨著你捷運路段提升，成本也隨之增加，根本補不起來，這個洞會越來越大，「邏輯也不對，政策也不一致」。

顏邦傑表示，現在調整票價優惠不會影響通勤、通學的民眾，優惠級距仍在試算，以每月10次為一個級距的機率很大，以級距區分沒有折扣、9折、8折甚至7折的優惠，這是目前研擬方向，議員的意見也會納入參考。

顏邦傑舉例，以通勤族來說，每個月上班日若算20天，每月要搭乘40次並非難事，就目前研擬方向每月搭乘40次以上的民眾，可享有8折甚至更多的票價優惠。