長庚團隊找出5種抗體 可對抗突變禽流感病毒

2019-10-08 16:42 中央社 台北8日電



H7N9禽流感病毒對人類造成威脅，林口長庚研究團隊從人體內找出5個單株抗體可對抗H7N9病毒。圖／本報資料照片 分享 facebook 2013年中國大陸首次傳出禽流感病毒H7N9傳染人類的案例，並於3、4年後出現突變。長庚醫院耗時3年發現5種可對抗變種病毒的人類單株抗體，未來可望研發成疫苗或藥物。

長庚醫院今天發布新聞稿公布這項研究發現，林口長庚醫院兒童感染科醫師黃冠穎接受記者電訪時表示，2013年中國大陸首次傳出禽流感病毒H7N9感染人類個案，截至今年初已有1568個確診個案，其中615人死亡、致死率近4成，2016至2017年間H7N9疫情更為嚴峻，代表病毒可能已經出現突變。

黃冠穎表示，H7N9禽流感病毒感染人類後，潛伏期約5天，患者可能出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等症狀，重症個案的主要臨床表現為快速進展的肺炎，可能進一步演變成急性呼吸窘迫症候群。根據衛生福利部疾病管制署統計，台灣至今共有5名境外移入的H7N9感染個案，個案都有嚴重的肺炎且需在加護病房治療。

黃冠穎指出，長庚醫院2014年初啟動相關研究，原本僅花3個月就在患者身上找出17種可對抗H7N9的人類單株抗體，但2016至2017年間再次測試，已有多達12種抗體失效，證實H7N9病毒出現突變。

他指出，研究團隊找到的17種抗體當中，雖然有12種失效，但仍有5種不論面對突變或未突變的病毒均有效，未來可望研發成疫苗或藥物，研究成果今年2月刊登在知名國際學術期刊「自然微生物學」（NatureMicrobiology）。

黃冠穎強調，禽流感病毒主要是透過接觸染病的禽鳥、鳥糞便或受汙染的環境而感染到人類，建議購買到沾有糞便的蛋時應用洗滌劑洗淨，立刻烹煮並煮熟，也不要把食物蘸著加有生蛋混和的醬料一同進食，降低感染風險。