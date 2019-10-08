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台65線7車連環撞…運瓦斯貨車也遭殃 漏油冒煙急灑水降溫

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

國慶連假出國多 到桃機可多利用自動設施

2019-10-08 16:36經濟日報 記者楊文琪／台北報導

桃園國際機場國慶連假疏運期間為10月8日至15日，加班客機截至9月27日經民航局核定為159架次，機場公司提醒要出國的旅客，出發前請先與航空公司確認報到時間，並歡迎旅客多利用自助報到、自動通關、行李宅收等設施，第二航廈出境大廳10/11/16/17號櫃檯設有自助行李託運系統，另外10月份機場公司也舉辦使用智慧化設施推廣活動，最大獎抽不限航點機票，歡迎旅客多加參與，體驗便利貼心的服務。

機場公司表示，10月10日至14日單日旅客量預估皆逾13.5萬人次，收假日10月13日預估會超過14萬旅客進出桃園機場，加班機部分以10日加班機33架次為最多、其次為14日加班機29架次。以航廈別來看，第一航廈連假期間加班機共104架次，第二航廈為55架次。

通過安檢時，提醒旅客備用鋰電池及行動電源需隨身攜帶，手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升。旅客進入安檢區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

此外，提醒出國民眾留意護照有效期限，不足六個月以上請提前辦理換發，並請留意目的地是否需要事先辦理簽證，尤其免簽國家並非完全不需要簽證，以美國、加拿大、菲律賓為例，都必須事先申請電子簽證，此外，紐西蘭更於10月1日起實施「電子旅行授權」（NZeTA）制度，旅客赴紐西蘭需至少72小時前上網申請取得NZeTA電子簽證。

有關非洲豬瘟部分，特別提醒入境旅客，配合農委會動植物防疫檢疫局非洲豬瘟防疫作為，來自疫區旅客請配合入境手提行李防疫檢查，請勿攜入動植物產品，其他區域入境航班旅客，下機後請配合航空公司指引領取識別卡片，並於防疫檢查點繳回，以保護台灣農畜牧業發展。

國慶四天連假加班機多、出國人也多，機場公司提醒要出國的旅客，出發前請先與航空公司...
國慶四天連假加班機多、出國人也多，機場公司提醒要出國的旅客，出發前請先與航空公司確認報到時間，並歡迎旅客多利用自助報到、自動通關、行李宅收等設施。　圖／機場公司提供
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桃園機場加班
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