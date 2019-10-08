夏季流感將進入尾聲 估冬季流感推遲1月初進入流行期

2019-10-08 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



國內流感疫情趨緩，已低於流行閾值，但上周仍有16起校園流感群聚，疾管署預估，目前夏日流感疫情即將進入尾聲，然而因今年夏季流感持續至十月底，可能連帶造成冬季流感遲來，依現有資料預估，有可能1月初以後冬季流感才會明顯感受到流感大肆流行。

疾管署監測資料顯示，上周國內類流感門急診總就診達74698人次，較前一周下降6.2%，近2周呈下降且低於流行閾值；上周校園流感群聚共計16起，分別為高中7起、國中4起、國小3起、幼兒園及大專各1起，以A型流感為主。近4周社區流行病毒型別以A型H1N1為主，占83.6%。

依照過去經驗，冬季流感高峰幾乎都會落在農曆春節期間發生，但疾管署副署長羅一鈞表示，受今年夏季流感影響，預估今年的冬季流感疫情可能會比往年更晚上到來，甚至直到1月初才會進入流行期。

世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球疫苗供應與今年國內公費疫苗開打時間雙雙延後。今年接種日為11月15日，號稱史上最晚開打。夏季流感延遲結束，讓冬季流感更晚開始，預期直接銜接冬季疫情。但提醒今年公費流感疫苗開打，民眾應踴躍接種，才能如期獲得保護力。

流感主要傳播方式有飛沫及接觸傳染，本周適逢雙十連續假期，羅一鈞提醒，計畫帶家中孩童出遊的民眾，仍須做好個人手部衛生與咳嗽禮節等衛生習慣，如出現類流感症狀，應戴口罩儘速就醫，並落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會。