農保適用資格放寬至配偶、直系血親 至今申請掛零

2019-10-08 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



為持續推動「小地主大佃農」政策，建立老農退興機制，鼓勵滿65歲、農保年資滿15以上農民願意將農地出租或轉移，農委會在今年2月13日放寬「農民健康保險條例」第7條第3款規定，除農地所有權人外，其配偶、直系血親、公婆或媳婦，也都可以被保險人所有農地參加農保，不過，根據勞保局統計，2月放寬至今，符合放寬資格的申請人數掛零。

勞動部勞保局農民保險組長陳美女表示，依「農民健康保險條例」第7條第3款，2008年11月26日前參加農保的被保險人，若年滿65歲、年資達15年以上，只要將所有農地全委由農業主管機關指定單位協助辦理移轉或出租，雖然未再實際從農，仍可繼續參加農保。

只不過，規定只限定土地所有權人可繼續參加農保，家中的配偶、直系血親就不適用，導致老農為了保有家人的農保資格，將全部農地移轉或出租的意願很低。陳美女說，農委會因此在今年2月13日令釋發布，放寬讓以該被保險人所有農地加保的配偶、直系血親、公婆或媳婦，也可以繼續參加農保。

陳美女指出，目前全台小地主約4萬7千多人，大佃農約1400人，從2008年至今，總共有57名土地所有權人以此方式繼續加保農保，108年截至目前則有24人，但今年2月放寬條件至今，土地所有權人的配偶、直系血親、公婆或媳婦等符合資格者，來申請的人數卻是零。