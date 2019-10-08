季節變換 三招控制孩子氣喘

時序入秋，季節變換是氣喘的好發時節。除了氣候因素，近年隨著空氣汙染及過敏原增加，環境因子也成為誘發氣喘發作的重要風險因子。根據國健署調查，12歲以下兒童氣喘盛行率是5.6%。藥害救濟基金會藥師唐如意提供三招控制氣喘的方法，幫助家中寶貝呼吸順暢。

第一招：留意症狀與發生頻率

唐如意表示，有些家長為以為持續咳嗽感冒未痊癒的症狀，但氣喘會出現反復性喘鳴、咳嗽和大力呼吸的症狀。另外，在清晨或夜間有明顯的咳嗽也要留意有氣喘的可能。因此，若是久咳未癒建議家長要帶小朋友就醫檢查。至於原本就已診斷出氣喘的小朋友，在季節交替時要特別留意和過往相比的發作頻率，避免病情惡化。

第二招：定期回診規律用藥

根據全球氣喘倡議組織2019最新氣喘診療指引，目前氣喘治療建議5歲以下有氣喘病史或喘鳴發作頻繁症狀的孩童，於日常使用長期控制型藥物 ，以控制病情。若是急性發作或因季節有偶發性氣喘症狀，於有需要時可使用吸入型短效乙二型交感神經刺激劑，來緩解氣喘症狀。

但唐如意表示，長期使用緩解型藥物可能因為只能緩解症狀，沒辦法解決發炎問題，反而增加氣喘惡化的風險。因此還是要規律回診，讓醫師針對病情調整藥物，才能有效控制氣喘。

第三招：妥善遠離過敏原

除了透過醫師評估和規律用藥，也要讓孩子避開過敏原。例如減少暴露在容易誘發呼吸道不適的危險因子中，像塵蟎、動物毛屑等，以免誘發氣喘發作。外出或天氣溫差大時，要戴上口罩，避免不良空氣品質和冷空氣過度刺激，引起呼吸道不適。