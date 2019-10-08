淚訴租屋電費一個月664度 網友看傻：都是吃電怪獸

2019-10-08 16:24 聯合新聞網 綜合報導



有網友上網求救，在外租屋一個月電費卻要繳3000多元，懷疑電熱水器是耗電元兇，卻被其他網友指出家中其他電器也很耗電。圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook

在外租屋若使用房東提供的電器，要注意電量使用，以免繳納高額電費。有名網友就在臉書社團發文，說自己8月27日入住，直到昨日要匯給房東電費時，發現電表跳了664度，也就是要繳3320元，急得他上網求救，被其他網友點出家中其他電器都是「吃電怪獸」。

這名網友在「爆廢公社公開版」中發文，入住不過一個多月，電費跳了600多度。原po表示自己平常很省電，冷氣都只有睡覺時吹兩個小時，就算中午熱開，一天也不會超過四小時。她懷疑是家中熱水器持續開的關係，於是上網求救，並同時把家中其他電器列出，希望找到問題所在。

原po家中除了熱水器外，還包括單門冰箱、溫熱水器、小洗衣機、電風扇和電腦，其他網友一看，發現原po家中不僅冷氣及電熱水器，就連溫熱水器、冰箱也都很耗電，紛紛留言要原po「沒用就拔插頭」。

另外也有網友覺得，即便電熱水器不關，3000多元電費也還是太高，原PO也懷疑租屋處的電錶將整個房間的電計算為220伏特，是否因為這樣「一度被當兩度算」？便有人解答表示應該匯有分成110及220的兩個電錶，若原po的電錶是測量110伏特卻接上使用220伏特的電器就會更耗電。