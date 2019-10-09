黃瑽寧醫師、宅女小紅與媽媽 暢聊育兒大小事

被視為家中寶貝的嬰幼兒，常見肌膚問題困擾著新手媽媽，究竟該如何照料才能讓他們健康成長？理膚寶水近期舉辦衛教活動「嬰幼兒肌膚照護座談會」，邀請小兒科黃瑽寧醫師、宅女小紅與媽媽們暢聊育兒大小事，現場分享專業知識及豐富照顧經驗，現場邀請近80位新手媽媽共襄盛舉，吸睛度十足。

理膚寶水「B5全面修復霜」全年齡層都適用。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

坊間常說的「濕疹」指的就是皮膚炎，分為急性、慢性2類，造成濕疹原因很多，因為嬰幼兒皮膚細嫩，對外界環境抵抗力較差，每當皮膚受到刺激，容易產生發炎情形，常見如接觸性、異位性、感染性、刺激性或痱子等。近期天氣炎熱，許多家庭習慣幫嬰幼兒塗抹痱子粉增加舒適感，黃瑽寧醫師建議，少量塗抹或不使用為佳，主因為大量痱子粉可能有結塊情形，容易堵塞嬰兒毛孔，進而引發痱子。

媽媽界超高人氣醫師黃瑽寧（圖左）和宅女小紅（圖右），活動中分享寶寶肌膚護理大小事。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

對於媽媽最關心的嬰兒紅屁屁問題，黃瑽寧醫師分享，典型「尿布疹」有4大類，分別是刺激型、感染型、悶熱型及過敏型，其中刺激型尿布疹常與嬰兒糞便呈鹼性有關，可先確認有餵食母乳的媽咪，近期是否有改變飲食習慣。黃瑽寧提醒，要預防和治療刺激型尿布疹，居家照護上應使用具有皮膚隔離及皮膚修復功效產品，來避免寶寶柔嫩的皮膚持續接觸外界刺激物，並幫助減低和舒緩寶寶不適的肌膚。例如理膚寶水「B5全面修復霜」，秉持溫和、安全、有效、極簡配方原則，在屁屁表層形成保護膜，並含有高效修復成分，具有良好隔離和修復效果。

張家慧督導（圖左）現場示範嬰幼兒照護流程。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

理膚寶水「嬰幼兒系列產品」為皮膚科˴小兒科醫師指定推薦No.1品牌，經臨床實驗證明，成分安全有保障，強調配方溫和安全，適合嬰幼兒及敏感性肌膚使用。熱門商品「B5全面修復霜」加入有效修復成份高濃度5%的維生素原B5，能舒緩皮膚不適感，促進皮膚修復過程避免留疤，當中亦添加Madecassoside積雪草苷、微量元素鋅/銅/錳，及保濕成分雪亞脂，為肌膚注入修復力，質地溫和不粘膩，無論是嬰幼兒尿布疹或口水疹都適用，經第三方市調機構調查顯示，B5為全台銷售第一的屁屁膏。

「嬰幼兒肌膚照護座談會」吸引近80位新手媽媽踴躍參與，現場熱鬧非凡。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

而「B5全面修復霜」除了是寶寶可以安心使用的修復霜，也適合所有年齡層，使用範圍包括局部乾燥脫皮、痘疤修復、慢性肌膚問題（異位性皮膚炎、濕疹）、一般切擦劃傷、高跟鞋後跟磨傷、曬傷、醫美術後、蚊子叮咬及長輩皮膚局部乾燥等，堪稱「萬用修復霜」，也是理膚寶水的明星商品之一，除了2018年全台熱銷超過20萬支˴更創下全球每5秒銷售一支的紀錄。

理膚寶水「理必佳滋潤沐浴乳、B5全面修復霜、理必佳滋養霜、溫泉舒緩噴液」（由左至右）為品牌明星商品。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

現代環境污染嚴重，在衛教座談會中黃瑽寧醫師也分享，嬰幼兒「過敏三部曲」，第一階段「異位性皮膚炎」，常發生在寶寶4個月大，除了肉眼可見紅腫外，還伴隨著粗、乾、癢特色，多在臉、手肘內側、膝蓋及腳背等部位；第二階段「過敏性鼻炎」，2歲時最容易發生；第三階段「氣喘」，則多見於嬰幼兒3歲時期，家長須特別留意。

活動中也邀請到晶英產後護理之家的張家慧督導，現場示範正確使用產品步驟與手法，讓媽媽們受益良多。外出時，許多家長常擔心寶寶衛生問題，張家慧透露小秘訣，可購買「乾紙巾」取代市售濕紙巾，使用前噴上「理膚寶水-溫泉舒緩噴液」為嬰兒擦拭，兼具溫和與潔淨效果，一舉兩得好便利。