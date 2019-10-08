侵入農地居家！琉璃蟻大軍北遷 農環單位聯手防治

2019-10-08 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



近來新竹、苗栗陸續爆發「疣胸琉璃蟻」災情，民眾苦不堪言。這種螞蟻不僅在農園可見，也會成群入侵民宅、校園，使用殺蟲劑仍難以根絕。此種琉璃蟻過去分布在中南部，近七、八年隨氣候暖化逐漸擴散，今年更北遷新竹，近來挨批「政府三不管」，農委會、環保署下午臨時召開記者會宣布聯手防治，即日起採購餌劑透過鄉鎮公所提供民眾使用。

全台有300多種螞蟻，疣胸琉璃蟻已在台灣存在數十年的，最早在百餘年前於台東卑南發現。原本在中南部山區零星散布，七、八年前開始蔓延，從原本的南投、嘉義、雲林、台南開始北遷到苗栗，今年更擴散到新竹，螞蟻大軍從點狀變成面狀，不僅間接危害農作物，也闖入淺山居家，造成農民與居民極大困擾。

國立彰師大生物學系教授林宗岐表示，「疣胸琉璃蟻」是台灣本土蟻類，主要分布在海拔500公尺以下竹林、雜木林等，他不僅是多蟻后族群，也與農業害蟲介殼蟲、蚜蟲共生，滋長這類害蟲增加，疣胸琉璃蟻喜歡甜的水果，包含木瓜、紅柿、香蕉、白柚、火龍果等，喜愛溫暖環境，也因此隨著氣候變遷增溫北遷，下雨、天冷時則躲進居家。

林宗岐說，經估算1公克約有1800隻疣胸琉璃蟻，有民眾在居家窗簾一沖就捕獲10公斤的量，等於高達1800萬隻。他指出，近年新竹、苗栗爆發疣胸琉璃蟻蟻害，研判除了氣候變遷、環境變暖，也可能是隨植栽、資材北上，加上水果愈來愈甜與多汁，也獲得疣胸琉璃蟻喜愛。進入居家則會在天花板、隔間築巢。

由於疣胸琉璃蟻不會直接危害農作物，農政單位並未將其認定為害蟲；環保單位則認為是居家害蟲；疣胸琉璃蟻也不會傳染疾病，不像登革熱病媒蚊由衛福部負責。近來被抨擊政府「三不管」造成琉璃蟻大舉入侵。農委會、環保署今天臨時召開記者會，宣布農委會負責農田、環保署負責調查，已請各縣市調查數量，將由鄉鎮公所免費提供餌料使用。

農委會建議，農友應加強清園管理，妥善防治蚜蟲與介殼蟲，若農園大量發生導致干擾農事操作時，可自製液態餌劑誘殺（3%硼酸混合10-20%蔗糖水），利用螞蟻特殊取食性，讓工蟻將含毒誘餌搬回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，透過擒賊先擒王策略，滅除巢內螞蟻。也可使用皂素等免登記植物保護資材噴施植株上蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果。