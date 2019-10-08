看險峻峽谷聽天籟樂音 太魯閣峽谷音樂節26日登場

2019-10-08 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



太魯閣峽谷音樂節將於10月26日登場，今年邀請台北愛樂管弦樂團、歌手殷正洋等7組團隊或個人演出，主辦單位太魯閣國家公園管理處邀民眾當天走進峽谷，共享美景及天籟樂音。

太魯閣峽谷音樂節今年邁入第18年，以險峻峽谷為背景的演出舞台，配上動人樂聲，相當有特色。今年表演團隊有台北愛樂管弦樂團、殷正洋、在地的峽谷二重唱、峽谷樂舞團、花蓮交響樂團首席室內樂團、花囍臨門樂團、東華大學原民學院舞團，演出曲目涵蓋古典管弦樂、爵士樂及原住民樂舞。

花蓮交響樂團室內樂團及東華大原住民民族學院樂團今到太魯閣台地表演，為活動暖身。東華原民學院舞團帶來「從那山、那海來」舞碼，舞者穿著太魯閣、賽德克、阿美、布農、噶瑪蘭、撒奇萊亞等6個花蓮原住民族群傳統服裝亮相，花蓮交響樂團首席室內樂團也帶來經典曲目，讓遊客先聽為快。

太管處長游登良說，峽谷音樂節已連辦18年，今年將於10月26日在太魯閣台地登場，分成上午10時30分至12時，下午2時至4時30分等兩個場次。秋高氣爽，正是上山踏青好時節，歡迎民眾當天到太魯閣園區，欣賞風景、聆聽樂音。