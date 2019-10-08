嘉基打造智慧手術大樓 引入達文西機械手臂

2019-10-08 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義報導



嘉義基督教醫院將斥資12億元打造「智慧手術大樓」，是台灣首座專為手術興建的醫療建築，共設有23間手術室，還會引入達文西機械手臂、複合式手術房等科技，強化急重症醫療，家屬還可透過手機APP了解病人開刀的各種歷程，不必在開刀房外不安守候，也可與醫師視訊聯繫，即便在國外仍能即時了解開刀進度。

嘉基院長姚維仁、市長黃敏惠、議長莊豐安和衛生局長張耀懋等人今天出席動土儀式，智慧手術大樓將設置在保健街與忠孝路口，為地下1層、地上7層的醫療建築，總樓地板面積為2564坪，並規畫汽機車停車空間，可停放近400輛汽機車，預計在2021年竣工啟用。

嘉基指出，這次引入達文西機械手臂，將能做更精密的微創手術，複合式手術房可避免病人奔波，例如可在房內照Ｘ光、超音波等，並可同時執行兩項以上的手術，多螢幕整合設備，則可以讓醫師透過檢查儀器監控病人的所有狀況，重要訊息也會透過多螢幕設備即時提醒醫師。

嘉基建置智慧化的醫病共享決策系統，透過APP，讓患者及家屬在手術前，隨時可以取得衛教資訊，例如禁止吃什麼食物等，也會透過大數據分析，即時通知病患和家屬手術房排程資訊。

手術中，也會隨時更新手術動態，家屬除了可在開刀房外的等候區觀看，也可透過手機隨時查詢動態，醫師還可透過視訊與家屬溝通手術療程。

手術後，也會透過APP傳送復健、衛教、回診通知、定期追蹤和疾病管理，甚至病患所需的輔具、營養、耗材，皆可透過貼心的智慧化系統取得資訊，減少病患家屬的奔波。

術後的照護將整合智慧化的生理監視系統，隨時監測病患的情況，透過資訊系統的串連，恢復室與病房可以進行連續性的照護。手術中取下的檢體即時與病理系統連結，全程以「條碼」管控避免錯誤。

嘉基指出，也會透過定位追蹤、自動化機器傳送及人員辨識系統等人工智慧與物聯網技術，即時調度所需人員、設備、衛耗材等資源，做有效率管理與支援。