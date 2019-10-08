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不放棄一座水庫！白河水庫「活化」防淤隧道試運轉

2019-10-08 15:04聯合報 記者吳淑玲／台南報導

「每座水庫都不放棄！」為解決白河水庫淤積嚴重的問題，經濟部水利署南區水資源局歷經3年辦理「白河水庫防洪防淤隧道新建工程」將於近日竣工，今天在經濟部水利建造物檢查及安全評估小組及蓄水引水工作分組委員全程監看指導下，辦理有水試運轉，試運轉過程中控制閘門啟閉操作順利、功能正常。

南水局表示，由於時序已近枯水期，本次試運轉以最節省的水量測試，總放水量約9萬立方公尺，隧道進水口週邊之庫底淤泥，也由本次試運轉中排出約0.82萬立方公尺，白河水庫防洪防淤工程之功能完全符合預期，未來在颱洪事件中有更大來水量，必定能有更佳的排砂效果。

試運轉過程中，進水口上方無渦流或其他異常現象，隧道及水工機械設備亦無異常震動或損壞；試運轉後檢視隧道結構及設備、明渠及下游河道等皆無任何損壞。證明本工程施工嚴謹、品質優良。

南水局發言人鄒漢貴指出，白河水庫原蓄水量為2千5百萬立方公尺，雖然淤積嚴重，但台灣蓋新水庫困難，都要設法活化，白河水庫可支援嘉義，前瞻基礎建設分階段活化，第一階段投入17.7億元，可恢復1千萬立方公尺；第二階段預計再恢復2千萬立方公尺，經費計畫送審中。

白河水庫防淤隧道有水試運轉成功。圖/南水局提供
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白河水庫防淤隧道有水試運轉成功。圖/南水局提供
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水庫白河
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