北部4歲男童染腸病毒71型重症 疑被大學親姐傳染

2019-10-08 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



疾管署今公布，國內上周新增3例腸病毒71型感染併發重症個案，三例個案家中都有其他疑似感染腸病毒症狀的手足，甚至其中一例北部4歲男童，疑似是被家中就讀大學的20歲姊姊傳染，提醒家中若已出現疑似症狀的孩子，應與其他孩童保持距離，落實手部衛生，時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增重症個案為北部4歲男童、中部6歲男童及南部2歲男童，3人分別出現發燒、嘔吐、嗜睡、步態不穩、肌抽躍、肢體無力、意識改變、疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀，經就醫通報，均確診感染腸病毒71型，分別併發腦炎或急性無力肢體麻痺(AFP)；3人經治療後，目前病況穩定且均已出院。

林詠青表示，中部6歲男童的弟弟以日前發病、南部2歲男童及姊姊則是同天發病，尤其北部4歲男童家中，則是少見出現就讀大學20歲大姐及就讀國中16歲二姐日前都有疑似腸病毒輕症情形。雖大孩子或青少年感染腸病毒後，症狀輕微但傳染力高，容易造成家戶內第二波感染，若家中有五歲以下幼童，就容易造成引起重症。

幼兒時感染過腸病毒，青少年時期幾乎就不會再得病。疾管署副署長羅一鈞表示，但腸病毒71型已多年未大流行，多數大小孩或青少年在成長過程中，未曾感染過腸病毒71型，一旦遇到大流行，這些沒有保護力的大孩子就容易感染，今年腸病毒71型疫情是近六至七年來較大疫情，最近一次大流行是2012年，當年造成148例重症。