醫院盼醫師勞退納健保總額負擔 醫改會要求作好監督

2019-10-08 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



衛福部今年三月預告醫療法修正草案，規範醫療院所每月提撥醫師工資6%作為退休金，並要為醫事人員投保醫療業務責任保險等。台灣私立醫療院所協會大喊吃不消，盼這筆費用由健保總額負擔。衛福部醫事司長石崇良表示，會再進行財務影響評估。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，每年醫院自健保總額大餅取得的預算約為5000億，其中人事費用已占半數，未來若要多付給醫師加班費、退休金、職災補償等費用，預計整體醫療院所一年會用去25億元的預算，營運成本吃重，將與健保署協商再拉高醫院總額預算。

對於擴大健保總額劃更多預算給醫院，台灣醫療改革基金會發言人朱顯光並不反對，但強調應同時作好監督配套。他說，過去醫界反映健保調高給付之後，未必真正能進得了第一線醫事人員口袋，最終只肥了醫院口袋。

為避免這種情形發生，行政院早在106年提出醫療法修正草案強化醫療財團法人治理，包括設置公益監察人、將社會公正人士與員工代表納為董事會成員、稅後盈餘優先用以提升員工薪資待遇及補充短缺人力等，多位立委亦提出不同修正版本。

朱顯光表示，106年因著長庚醫院爆發急診醫師集體離職、子宮鏡濫用等事件，使修法備受重視、朝野協商有成，不過風浪過後，該草案至今躺在立院未通過。「若今天只談勞權保障，卻不談醫院治理、增設勞工董事、醫院盈餘分配與改善血汗醫護議題，這樣也只是作半套」。