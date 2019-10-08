衛福部修法保障受僱醫師勞權 漏掉診所醫師

衛福部今年三月預告醫療法修正草案強化保障聘僱醫師勞權，卻可能遺漏診所聘僱醫師。台北市醫師職業工會表示，草案規範醫療機構應為符合「勞工保險條例」所定資格的受僱人員加保勞保，但現行條例僅強制公司行號投保，診所並非公司行號，因此診所聘僱醫師則可能淪為被遺忘的一群。

對此，衛福部醫事司司長石崇良表示，「勞工保險條例」中相關的加保規定問題出現在各行各業、並非醫療業獨有；為落實保障受僱醫師勞權，衛福部將後續與勞動部討論。

立法院衛環委員會上周四召開「受僱醫師勞動權益保障公聽會」，台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯出席表示，在醫療法修正草案增設的第24條條文中明定，醫療機構應為「符合勞工保險條例」所定資格的受雇人員辦理參加勞工保險。

然而，根據「勞工保險條例」第六條規定，五名員工以上的公司行號才需要強制投保，換句話說，除了有醫療財團法人或醫療社團法人登記的醫院，其餘沒有法人登記的醫療院所均被豁免在外，絕大多數的私人診所都屬自願加保單位。

由年輕中醫師組成的台灣中醫執業環境改革協會理事長蔡令儀表示，大型的聯合診所有時會幫受僱醫師投保勞保，但許多小型私人診所都沒有，盼勞動部正本清源修正「勞工保險條例」，讓所有私人診所受僱醫師均能受到保障。

此外，衛福部今年三月預告醫療法修正草案，規範醫療院所每月提撥醫師工資6%作為退休金，並要為醫事人員投保醫療業務責任保險等。台灣私立醫療院所協會大喊吃不消，盼這筆費用由健保總額負擔。衛福部醫事司長石崇良表示，會再進行財務影響評估。