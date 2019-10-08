腸病毒增3個案 北中南男童染71型 家人也感染

2019-10-08 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北報導



民眾留意！腸病毒雖趨緩，但仍在流行期，且大人也會得。衛福部疾病管制署今公佈新增3例腸病毒71型併發重症個案，北中南地區各1例且皆為6歲以下男童；特別的是，此3個案的家人都有感染腸病毒，不過為輕症，不排除為家人傳染。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的腸病毒併重症3個案，分別為新北市4歲男童、彰化縣6歲男童及雲林縣2歲男童，發病日介於9月12至18日間，分別出現發燒、嘔吐、嗜睡、步態不穩、肌抽躍、肢體無力、疱疹性咽峽炎等症狀，經就醫通報，均確診感染腸病毒71型；其中雲林、彰化男童併發腦炎，新北男童另出現意識改變、亂說話、急性無力肢體麻痺（AFP）；不過3童經治療後病況穩定，目前均已出院。

羅一鈞說，此次個案特別的是，3男童的家人都有感染腸病毒，如新北男童的2位就讀國中、大學的姐姐，分別於9月13、16日感染腸病毒但輕症，而男童則是9月16日發病，推估為家人傳染；而像9月12日發病的彰化男童，其胞弟於9月9日染腸病毒輕症；雲林男童則跟12歲染輕症的姐姐在9月18日同天發病。

而據疾管署監測資料顯示，上週9月29日至10月5日國內腸病毒門急診就診計1萬8834人次，較前一週下降 10.6%。羅一鈞說，疫情雖已連兩周下降，但仍在流行期，預估要到10月底才會過高峰。而今年已累計45例腸病毒併重症病例，以腸病毒71型36例最多，其他分別為D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，克沙奇A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。