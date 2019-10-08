林口長庚團隊找到5個單株抗體 可對抗H7N9禽流感

2019-10-08 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



過去爆發的H7N9禽流感病毒，已突變可從禽鳥類，傳染給人類，台灣至今有5人曾感染過H7N9病毒，其中2人死亡，換算死亡率約有3到4成，與一般人類流感致死率僅萬分之一相比，高出好幾倍，現行雖有克流感可治療，但難保未來病毒持續突變，林口長庚研究團隊，從人類體內找出5個單株抗體可對抗H7N9病毒，而該研究於今年2月發表於國際知名學術期刊「自然微生物學」（Nature Microbiology）上。

林口長庚兒童感染科副教授級主治醫師黃冠穎表示，禽流感顧名思義是專屬於禽鳥類的流行性感冒，但造成禽鳥類的流感病毒，正常而言不會跨物種感染人類，但從2013年開始，陸續發現禽流感病毒，已突變並跨物種可感染人類。

特別在2016年，中國大陸被發現有大量的人類流感案例，是因禽流感病毒而起，統計全球的資料，截至今年初為止，全球已有1568名人類感染禽流感病毒的個案，其中615人死亡，致死率近4成，全球案例中也有台灣人，至今有5人曾感染，其中2人死亡。

黃冠穎表示，人類一旦感染禽流感，症狀皆會非常嚴重，潛伏期平均為5天，症狀會有發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等症狀，重症案例的表現通常是快速發展成肺炎，進一步演變成急性呼吸窘迫，必須要在加護病房內治療觀察。

黃冠穎說，對抗人類感染禽流感，雖然有克流感可以協助，但依照2013年的經驗，一名赴台大就診的人類染禽流感的案例，使用克流感後，馬上出現抗藥性，加上病毒會不斷突變，現階段禽流感的病毒，仍停留在禽傳人，人再傳人的機率極低，若未來禽流感病毒突變，可使人傳人的機率大增，光靠克流感恐怕不足以應付。

因此研究團隊從2014年著手研究，是否有更有效的藥物、疫苗等可以對抗H7N9病毒，終於在先前發現5個單株抗體，可對抗H7N9病毒。黃冠穎說，這5個單株抗體具備廣效對抗H7N9的能力，研究團隊將這5個單株抗體譽為「神奇子彈」，可百分百地對抗致命的H7N9病毒感染。

黃冠穎說，單株抗體過去都是從動物體內的免疫球蛋白篩選出，隨著科技的進步，近十年終於有技術可以從人類體內的免疫球蛋白篩選出單株抗體，且基因序列與人類完全一致，不再擔心會有不合適的問題。

黃冠穎說，單株抗體一直以來被廣泛運用治療癌症、免疫疾病上，如今能在對抗病毒上有所突破，對於人類而言是一大福音，未來也希望有機會能製作成藥品，目前也設立了抗病毒人類單株抗體庫，以協助防堵未來疫情。

・如何防堵禽流感上身？

禽流感病毒主要是透過接觸染病的禽鳥或其糞便，或受污染的環境而感染到人類，因此日常生活的預防重點例如：購買到沾有糞便的蛋時應用洗滌劑洗淨，立刻烹煮並徹底煮熟，不要把食物沾著加有生蛋混和的醬料一同進食。

前往疫區旅遊時應避免接觸禽鳥或其糞便；到濕貨街市、活家禽市場或農場，蛋和禽鳥只能吃徹底煮熟的；同時經常清潔和消毒常接觸的傢具、玩具和共用物件等，並且保持良好的個人衞生習慣，出現呼吸道感染徵狀，應戴上口罩，盡早向醫生求診。