東山青皮椪柑疑罹「沙皮病」 賣相差果農跳腳

2019-10-08 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



台南東山山區著名青皮椪柑進入採收期，近日果農陸續發現，果皮有黑色斑點影響賣相，疑感染「沙皮病」，果農叫苦連天。

農業局表示，已接獲農民反映，明將與台南區農改場等前往山區勘災釐清，目前已在超商或接收團購的價格（周徑25以上）都還不錯，23以上也已接洽學校營養午餐採購。

台南是國內椪柑主要產區，每年10至11月上市，東山青皮椪柑獨特酸甜滋味，深受消費者歡迎，種植面積約900公頃，產區集中在東山、白河區，以東山739公頃最多，近日採收傳出災情。

東山區李子園果農陳瑩如說，近日採果發現，椪柑果園幾乎每株都出現黑色斑點，詢問其他果農，發現海拔較低的青山也有類似情形，根據多年栽種經驗來看，可能是沙皮病。

由於沙皮病以4至9月間最盛行，氣溫15至30度且雨水充沛，最適合沙皮病菌的發育。陳瑩如指出，今年雨水豐沛，山區常見午後雷雨，往往早上施藥後，下午就被雨水沖刷乾淨，研判造成影響農藥噴藥「沒彩工」，增加田間管理相當困難。