台灣自行車節啟動 騎進私房景點

2019-10-08 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



台灣自行車節邁入第9年，交通部觀光局表示，今年以「台灣騎跡，小鎮奇遇」為主軸，結合許多縣市政府、國家風景區管理處等共同舉辦自行車活動，並邀請民眾以單車漫遊台灣經典小鎮。此外，也將以推動「環島自行車道升級計畫」，邀請大家騎進平常開車時容易略過的私房景點。

交通部觀光局今天公布「2019台灣自行車節」六大主軸活動以及六大主題，有以「產業」為主題的「2019台中自行車嘉年華」，規畫豐富的產業設攤體驗，低碳旅遊及介紹自行車產業品牌；經典款「台灣自行車登山王挑戰」則以「登山」為主題，將邀集國內外好手挑戰從花蓮七星潭太平洋濱，騎經太魯閣直達台灣公路最高點合歡山武嶺。

另外，還有適合各年齡層闔家參與的「日月潭Come!Bikeday」，以「環潭」為主題，將在全球名列十大最美車道的日月潭自行車道舉行；頗受好評的「騎遇福爾摩沙」今年繼續以「環島」為主題，用環島的方式進行經典小鎮巡禮，漫遊欣賞沿途的美景。

「Light up Taiwan極點慢旅」以「燈塔」為主題，結合國家風景區與國家公園的4極點燈塔資源，向國內外遊客介紹位於東南西北4極點的燈塔與周邊的私房觀光景點；「花東海灣自行車漫旅」則以「漫遊」為主題，加入充滿漫遊風情的小鎮元素，邀請大家一同在「慢城」鳳林小鎮逍遙悠遊，發掘花東小鎮特色，體驗台9線及台11線之美。