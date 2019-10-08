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皮膚不明紅斑小心基底細胞癌 年紀越大發生率越高

2019-10-08 13:06聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

成大醫院斗六分院皮膚科醫師何英右表示，曾有一名68歲的男性患者左臉有顆褐色凸起已1年多，切片檢查確診是基底細胞癌，所幸手術至今沒有復發及轉移，基底細胞癌是皮膚癌中發生率最高的癌症，常見在60歲以上的病人身上，年紀越大發生機率越高，呼籲民眾皮膚若長出不明斑塊或結節，千萬不要大意。

基底細胞癌常見在60歲以上的病人身上，年紀越大發生機率越高，何英右表示，基底細胞癌一開始可能以小顆結節或慢性傷口來呈現，或是色素性結節、紅疹、紅斑，病灶會隨著時間慢慢增長，往往沒有症狀或只是輕微地癢或疼痛，大部分病人一開始總是忽視它，等到長大到一定程度才會就醫。

基底細胞癌在任何地方的皮膚都可能長出，常發生在身體會暴露陽光的區域，如頭頸部、手背及前臂等處，常見的危險因子包括長時間的陽光曝露且沒有防曬、皮膚癌家族病史、有重金屬（砷）的攝取、深井水取用、曾接受放射線暴露，或本身有免疫缺乏的狀況。

何英右醫師指出，治療基底細胞癌有手術移除、冷凍療法、外用藥物治療、光動力治療及放射性治療，發生淋巴或其他器官轉移的病人很少，只有1%。

何英右說，以經過莫氏手術或手術中搭配冷凍切片治療的病人來說，雖然治癒率可高達99%，但仍有病人5年內在別的地方長出新病灶，因此除了平常生活中要做好防曬工作外，也建議固定回門診追蹤，做全身皮膚的檢查。

成大醫院斗六分院皮膚科醫師何英右表示，基底細胞癌常見在60歲以上的病人身上，年紀...
成大醫院斗六分院皮膚科醫師何英右表示，基底細胞癌常見在60歲以上的病人身上，年紀越大發生機率越高。記者陳雅玲／攝影
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成大醫院斗六分院皮膚科醫師何英右表示，基底細胞癌常見在60歲以上的病人身上，年紀...
成大醫院斗六分院皮膚科醫師何英右表示，基底細胞癌常見在60歲以上的病人身上，年紀越大發生機率越高。圖／成大醫院斗六分院提供
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