今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前估仍會超過

國民黨立委蔣萬安今天在立法院總質詢中指出，今年新生兒估跌破17萬，質疑催生政策效果。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍委估跌破17萬 質疑催生政策效果

國民黨立委蔣萬安今天在立法院質詢時指出，今年1月到8月新生兒人數8.5萬人，預估今年出生數將跌破17萬人，再創新低。他指出，20歲到24歲年輕人失業率8月達13.05%，可能是近幾年來同期最高。

行政院長蘇貞昌今天到立法院接受施政總質詢，他回應，針對催生政策，政府提出包括減稅、準公共化等相關政策，但不可能下周、下個月就顯現效果，「懷孕也要10個月啊」，催生是長期政策，衛福部仍預估今年新生兒數有17萬多人。

至於8月年輕人失業率高，蘇貞昌說，是因為碰上畢業季，在人力銜接上會有這個態勢。蘇貞昌表示，過去是台灣錢往外跑，現在再回來，台商回台資金已超過6100億元，且台灣在第二季GDP表現位居亞洲四小龍之首。相關問題是經過長年累積，不是一時之間可改善。

蔣萬安辦公室指出，我國新生兒的出生數2015年有21萬3598人，2016年超過20萬人，但2017年跌落至20萬人大關以下，只有19萬3844；去年勉強守住18萬人有18萬0656人。蔣萬安說，今年1到8月，出生人口數僅8.5萬人，今年恐怕會跌落17萬大關。

目前蔡政府提出多項催生政策，包含「抵稅多」為養小孩抵稅增加，2萬5000元變12萬元；「津貼多」為0到4歲在家帶，每月津貼2500元；「公幼多」為8年內增3000班，每月平均2500元；「補助多」為準公幼也有補助，每月只繳4500元等，蔣萬安質疑，從新生兒人數來看，成效有限。